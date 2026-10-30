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Tsahkna: USA ei ole meil soovitanud Venemaa teemal tooni maha võtta

Eesti
Margus Tsahkna.
Margus Tsahkna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole Ameerika Ühendriigid teinud Eestile ettepanekuid tooni muutmiseks Vene ohust rääkides. Tsahkna sõnul peetakse Eestist Ameerikas lugu, sest Eesti on Venemaa teemal ekspert.

"Ameerika Ühendriigid ei ole meile ühtegi ametlikku sellist ettepanekut teinud,
et me kuidagi peaksime kuidagi muutma oma välispoliitikat või oma kommunikatsiooni," ütles Tsahkna ERR-ile.

"Tegu on anonüümsete allikatega, mina ei oska neid kommenteerida ja ma ei tahagi neid kommenteerida. Küll aga peetakse Eestist väga lugu Ameerika Ühendriikide silmis ja NATO-s laiemalt, kuna me oleme ikkagi eksperdid, mis puudutab Venemaad. Samamoodi meie näeme väga kaugele sügavusse Venemaale ja meie eksperthinnangut ja ka luureandmeid hinnatakse väga kõrgelt," ütles Tsahkna.

"Eesti on alati olnud väga selge ja aus, mis puudutab Venemaa ohtu, mis puudutab Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Ka seda, et me ei näe täna, et Venemaa valmistuks laiapindseks agressiooniks NATO vastu, sest et meie piiride taga me ei näe suuremaid Venemaa vägede liikumist või nende võimekuse tõstmist. Küll samal ajal me näeme seda, et Venemaa järjest rohkem organiseerib terrorirünnakuid, sabotaažiakte Euroopa vastu. Ja ka siin on oleme me olnud väga selged avalikult neid omistama ja ka neid ründajaid karistama. Küll, aga mida Venemaa teeb, on see, et ta proovib lõhkuda lääne ühtsust, ta proovib mängida sellesama eskalatsiooni hirmuga, mida Venemaa on pidevalt teinud ja pidevalt süüdistades NATO-t ja läänemaailma, et meie valmistume mingisuguseks agressiooniks Venemaa vastu, mis absoluutselt ju ei vasta tõele," rääkis Tsahkna.

"Me oleme Ameerika Ühendriikidega pidevas kontaktis, mis puudutab julgeolekupoliitikat, mis puudutab nende vägede siia siirdamist, mis puudutab NATO kaitseplaane. Ja kindlasti ei ole meie huvides kuidagimoodi provotseerida Venemaad,
vaid Venemaa pigem provotseerib meid. Nii et meil ei ole mingisugust survet ühte või
teistpidi, me arutame neid asju koos. Ameerika ühendriigid on NATO liitlasriik
ja artikkel viis töötab, nii et see suhtlus on igapäevane," lausus Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et Balti riigid ega ka Eesti ei ole oma sõnumites kuidagi agressiivne olnud. "Kõik see narratiiv on seotud Putini sooviga meie läänemaailma poliitilist
ühtsust murendada," sõnas ta.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Edur ütles ERR-ile, et nemad ei kommenteeri anonüümsetel allikatel põhinevat lugu ja ametlikke kanaleid pidi kaitseministeeriumile mingit taolist palvet tulnud ei ole.

Uudisteagentuur Reuters kirjutas reedel mitmele anonüümsele allikale viidates, et USA on palunud Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta ning vähendada avalikes sõnavõttudes Venemaast lähtuva ohu rõhutamist.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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