Riigikogu teisipäevasel istungil tuleb muu hulgas arutlusele Isamaa fraktsiooni ettepanek sulgeda Eesti-Vene piir ning toimub sotsiaaldemokraatide algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord Euroopa julgeolekus ja Eesti tegevused" arutelu. Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungi kolmanda punktina toimub Isamaa fraktsiooni esitatud riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sulgeda Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni ajutine kontrolljoon" eelnõu esimene lugemine.

Eelnõuga soovitakse teha valitsusele ettepanek sulgeda Eesti ja Venemaa vaheline piir, et ennetada võimalikke vahejuhtumeid ning tagada Eesti riigi ja elanike julgeolek. Seletuskirjas lisatakse, et kontrolljoone sulgemine tugevdaks NATO ja Euroopa Liidu välispiiri.

Peaminister Kristen Michal teatas pühapäeval, et on pärast Ukrainat varustava drooniettevõtte Threod vastu korraldatud rünnakukatset arutanud siseminister Igor Taroga Eesti-Vene piiri sulgemise võimalust ning palunud siseministril ja riigikantseleil valmistada ette selleks vajalikud sammud.

Pärast Isamaa eelnõu esimese lugemise lõppu on istungi päevakorras Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord Euroopa julgeolekus ja Eesti tegevused" arutelu.

Ettekande teevad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets, välis- ja julgeolekupoliitika ekspert Jonatan Vseviov, sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure.