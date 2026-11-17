Soome president Alexander Stubb ütles ajalehele Financial Times antud intervjuus, et Euroopa riikide juhid peaksid alustama otsekõnelusi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Tema sõnul on Euroopa jätnud liiga kauaks Venemaaga suhtlemise Washingtoni õlule.

Stubb tunnustas USA administratsiooni jõupingutusi Venemaa ja Ukraina vaheliste kõneluste taaskäivitamisel, kuid rõhutas, et Euroopa peab ise Putiniga suhtlema ja kujundama ühise seisukoha.

"Oleme liiga kaua andnud Euroopa suhtluse Venemaaga teiste hooleks ja minu arvates on see vastutustundetu. Nüüd, mil meil on olemas raamistik peaksid Euroopa liidrid minu arvates suhtlema Putiniga otse, edastades sama sõnumit, kasutades ühiseid seisukohti," ütles Stubb.

Stubbi sõnul seisab Euroopa teelahkmel. Kas kordub 1945. aasta Jalta kokkulepe, mis määras Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogude mõjusfääri, või 1975. aasta Helsingi lepe. Tema hinnangul võib USA praegu kalduda pigem Jalta-laadse lahenduse poole.

"Me ei tea, kuhu USA nüüd kaldub. Tõenäoliselt kaldub see rohkem Jalta leeri poole, kuid tulevikus võib see kalduda pigem Helsingi leeri. See ei takista meil siiski suhtlemast ja ma arvan, et peame seda jätkama," ütles Stubb.

"Peame mõistma, et Venemaa ei ole seda sõda võitnud. Ja ausalt öeldes ei võida ta seda sõda ka tulevikus," märkis Stubb.

Euroopa liidrid leppisid eelmisel nädalal kokku, et Venemaa ja Ukraina vahelistel läbirääkimistel esindavad Euroopat Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia ametnikud ning EL-i institutsioonid ja NATO. Stubb ja teised liidrid kohtuvad teisipäeval Berliinis, et arutada edasisi samme ja Euroopa ühist seisukohta.

Stubbi sõnul peab Euroopa kiiresti kokku leppima ühises tegevuskavas. Ta pakkus läbirääkimisteks välja kuus valdkonda: Ukraina julgeolekugarantiid, territoriaalsed küsimused, sõjajärgne majanduslik taastumine, usaldust suurendavad meetmed, relvarahu ning tulevane julgeolekukorraldus.

Ta rõhutas, et kavandatavad kõnelused keskenduksid vaid tehnilistele aspektidele. "Kokkuleppe sõlmivad poliitilised liidrid. Peame olema realistlikud, ilma Putini nõusolekuta kokkulepet ei sünni. Venemaal otsustab just Putin," ütles Stubb.

Stubb keeldus kommenteerimast USA ettepanekut, mille kohaselt loovutaks Ukraina Donbassi Venemaale vastutasuks NATO liikmesuse eest.

"Ma ei ütle Ukraina territooriumi kohta mitte midagi, sest selle otsuse langetavad vaid president Zelenski ja Ukraina rahvas," ütles Stubb. Ta avaldas lootust, et Ukraina saab tulevikus NATO liikmeks.