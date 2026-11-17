Särav-Tammus teatas, et on otsustanud peale nelja aastat lahkuda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist (MKM) ja asekantsleri ametist ning et viimane tööpäev on tal 17. detsembril.

Särav-Tammus kirjutas sotsiaalmeedias, et on on otsustanud MKM-i majandus- ja tööstuspoliitika asekantsleri ametist lahkuda ning et tegu on tema raskeima otsusega senises karjääris.

"Eks siin on mitu põhjust. Nii väikese lapse kõrvalt nii nõudlikule tööle tagasi tulemine on olnud keerulisem, kui ma ette kujutasin. Aga samal ajal olen tundnud, et olen selles ametis saanud väga suure osa oma mõtetest ja ideedest ellu viia. Ja ilmselt ongi nüüd õige aeg, et tiim jätkaks (MKM-i innovatsiooni- ja majandusarengu asekantsleri) Sigrid Rajalo käe all uue energia ja värskete ideedega," lausus ta.

Särav-Tammus lisas, et tal pole uut töökohta välja valitud. "On mõned põnevad võimalused ja mõtted, aga esimest korda elus olen otsustanud ühe peatüki lõpetada, ilma et järgmine oleks juba täpselt paigas. Eks näis, kuhu elu viib," kirjutas ta.

Särav-Tammus on töötanud eri nimetustega asekantsleri kohal MKM-is aastast 2022.

Särav-Tammus on varem töötanud juhtivatel kohtadel ka erasektoris, näiteks on ta olnud Bolti Baltimaade ja Põhjamaade valitsussuhete juht ning Meta Kesk- ja Ida-Euroopa avaliku poliitika juht.