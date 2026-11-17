Sisesuhtluseks kasutatav NSA Net võimaldab töötajatel vahetada asutusesiseselt salastatud teavet.

Allikate sõnul ei ole esialgu märke küberrünnakust.

Agentuur püüab probleemi ulatust selgitada ning on töötajatele kehtestanud hajutatud saabumisajad, teatasid allikad.

CNN on pöördunud kommentaari saamiseks riikliku julgeolekuagentuuri poole.

Ühe praeguse ja ühe endise ametniku sõnul ei mõjutaks tõrge agentuuri võimet edastada kiiret luureteavet president Donald Trumpile ajal, mil president reisib Aasias lennukiga Air Force One.

Mõlemad allikad kirjeldasid mitmeid varuvõrke ja dubleeritud süsteeme, mida valitsus saaks kasutada turvaliseks suhtluseks presidendiga, kes viibib praegu Filipiinidel, enne kui suundub Hiina, et pidada kõnelusi Hiina liidri Xi Jinpingi ja Venemaa president Vladimir Putiniga.

Tõrge USA võimsaimas luureagentuuris toimub pärast mitmeid suuri tehnoloogiahäireid, mis on mõjutanud lennufirmasid ja teisi ettevõtteid üle kogu riigi.

Reedel peatas USA pärast ulatuslikku süsteemiriket mitmeks tunniks lennud kogu riigis, mistõttu lükkus tuhandeid lende edasi või need jäeti ära.

Föderaalne lennuamet (FAA) tuvastas probleemi algpõhjusena üheainsa ruuteri Arkansases.

Eelmisel nädalal tabas Microsofti tooteid ulatuslik katkestus, mille tõttu jäid inimesed üle maailma ilma võimalusest kasutada Outlooki e-posti ja Teamsi videosillarakendust.

NSA, FAA ega ka Microsofti katkestuste puhul pole seni teatatud märkidest, mis viitaksid küberrünnakule.