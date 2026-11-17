Lisaks teatas Suurbritannia välisminister sanktsioonide kehtestamisest Iisraeli paremäärmusliku aktivistide rühmituse suhtes, mis püüdis eelmisel kuul takistada humanitaarabi jõudmist Gazasse.

Miliband tegi meetmed teatavaks vahetult enne seda, kui Iisraeli valitsus pidi välja kuulutama hanked Läänekaldal asuva suure E1 asunduse ehitamiseks.

Samas avaldas Miliband soovi teha uue Iisraeli valitsusega senisest konstruktiivsemat koostööd.

Iisraeli võimalik uus peaminister Gadi Eisenkot on öelnud, et ametisse astudes suhtub ta asunike vägivalda karmimalt kui praegune riigijuht Benjamin Netanyahu.

Sanktsioonide eesmärk on peatada raha liikumine kaheksale kindlakstehtud ehitusettevõttele. Praktikas vajab aga veel selgitamist, kuivõrd need ettevõtted Briti rahastusest üldse sõltuvad.

Miliband teatas 8. septembril Suurbritannia globaalse inimõiguste sanktsioonirežiimi laiendamisest. Ühtlasi kuulutati välja veel rakendamata meetmete pakett, mis keelustab ebaseaduslikest asundustest pärit kaupadega kauplemise.

Välisministeeriumi teatel tervitatakse ja soodustatakse kaubandust Iisraeliga nn rohelise joone (1967. aasta piiride) piires ning seda eristatakse rangelt asundustes toimuvast tegevusest.

Välisministeeriumi sõnul on Iisraeli praegune valitsus mitte ainult keeldunud ebaseaduslikku asundustegevust takistamast, vaid on seda ka soodustanud ja julgustanud.

Praeguse Iisraeli valitsuse nelja võimuaasta jooksul kiideti heaks rohkem asundusi kui eelneva 20 aasta jooksul kokku.

Sanktsioonid võtavad sihikule Iisraeli ehitus-, kinnisvaraarendus- ja arhitektuuriettevõtted, mis on aidanud kavandada, ehitada, varustada või turustada elamuid ja avalikku taristut okupeeritud Läänekalda asundustes.

"Kahe riigi lahenduse kaitsmine on selle valitsuse lähenemisviis," sõnas Miliband

"Samuti ei vaata me pealt, kuidas hädavajalikku abi blokeerivad isikud süvendavad Gaza tsiviilelanike talumatuid kannatusi. Praegune olukord Läänekaldal ja Gazas on vastuvõetamatu," lisas ta.

Lepitava žestina märkis ta, et Briti valitsus on pühendunud koostööle uue Iisraeli valitsuse ja Palestiina omavalitsusega, et edendada kestvat rahu ja julgeolekut nii iisraellastele kui ka palestiinlastele.

Miliband ja Lähis-Ida asjade minister Stephen Doughty on korduvalt juhtinud tähelepanu Iisraeli valitsuse keeldumisele lubada Gazasse mitmesuguseid kahesuguse kasutusega kaupu.

Välisministeeriumi teatel vajavad Gaza tsiviilelanikud hädasti talvevarustust, sest katastroofiliste üleujutuste tõttu jäi peaaegu 4000 leibkonda peavarjuta ning 1,4 miljonit inimest elab telkides või ajutistes varjualustes.

ÜRO andmetel ootab Gaza piiri taga sissepääsu üle 150 000 telgi ja 300 000 koormakatte, kuid Iisraeli võimud hoiavad neid kinni. Samuti blokeerib Iisrael jätkuvalt puidu sissevedu.

Iisraeli valitsuse väitel on teatud kaupade blokeerimine vajalik, et vältida nende langemist äärmusrühmituse Hamas kätte, mis võiks neid kasutada Iisraeli ründamiseks.

Vaidlus kahesuguse kasutusega kaupade ja Gaza suletud piiripunktide üle on kestnud enam kui kaks aastat.