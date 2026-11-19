Läbirääkimistega hankemenetlusega on TLT-l plaanis soetada 11 uut kahesuunalist trammi, võimalusega osta hiljem veel sama palju sõidukeid.

Erinevalt Tallinna praegustest trammidest on kahesuunalistel trammidel juhikabiin mõlemas otsas ning uksed mõlemal küljel. See võimaldab trammil lõpp-peatuses sõidusuunda muuta ilma tagasipöörderingita.

Milline tootja hakkab Tallinnale uusi tramme tarnima, selgub järgmise aasta 2. veebruariks, ütles TLT juhatuse esimees Kaido Padar.

"Esimesed uued trammid peaksid Tallinna jõudma eeldatavalt 33 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist," lisas ta.

Abilinnapea Joel Jesse sõnul on uute trammide hange oluline samm Tallinna trammivõrgu arendamisel.

"Kaasaegsed kahesuunalised trammid võimaldavad uusi trammiteid rajada ja olemasolevaid liine lõikude kaupa pikendada, ilma et iga lõigu lõppu oleks vaja ehitada eraldi tagasipöörderingi. See annab linnale rohkem võimalusi trammivõrgu laiendamiseks ning aitab säästa nii ruumi kui ka ehituskulusid. Loodame, et hankel esitatavad pakkumused loovad võimaluse seda uut tüüpi veeremit soetada," ütles Jesse.

Tallinna trammivõrku teenindab tipptunnil 46 trammi. Linna trammiteede kogupikkus on ligikaudu 45 kilomeetrit ning aastas tehakse trammidega umbes 20 miljonit sõitu.