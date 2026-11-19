Itaalia parlament kiitis heaks antisemitismivastase seaduse, mis kriitikute hinnangul piirab sõnavabadust ja võib pärssida Palestiina õiguste eest seismist.

Seadus võeti alamkojas vastu 147 poolt- ja 93 vastuhäälega. Selle keskmes on Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühenduse (IHRA) antisemitismi määratlus, mis toob juudivaenulikkuse näidetena välja ka teatud vormid Iisraeli kritiseerimisest.

Kriitikute sõnul võib see meede pärssida Palestiina õiguste eest seismist, samas kui peaminister Giorgia Meloni juhitav paremtsentristlik valitsuskoalitsioon leiab, et seadus on vajalik vägivalla ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks. Seadus ei näe rikkumiste eest ette rahatrahve ega kriminaalkaristusi.

"Parempoolsed kasutavad antisemitismi vastast eelnõu ära kriitika vaigistamiseks," ütles roheliste ja vasakpoolsete liidu kaasjuht Angelo Bonelli.

Seaduse toetajad põhjendavad selle vajalikkust antisemiitlike juhtumite sagenemisega pärast Gaza sõja puhkemist 2023. aastal.

Seaduse vastuvõtmist toetas ka Itaalia juudi kogukondade liidu president Livia Ottolenghi, kelle sõnul ei tohiks antisemitismi vastu võitlemine olla parteipoliitiline küsimus, vaid kogu ühiskonna ühine ülesanne.

Kuigi vasakpoolsed jõud olid pigem seaduse vastu, tõi selle vastuvõtmine esile ka lahkhelid opositsiooni sees. Osa Demokraatliku Partei saadikuid hoidus hääletamisel seisukoha võtmisest, eirates partei juhtkonna üleskutset eelnõu vastu hääletada.

Itaalia võimuparteisse Forza Italia kuuluv Paolo Emilio Russo lükkas tagasi väited, et uus antisemitismivastane seadus piirab sõnavabadust.

"Keegi pole kunagi soovinud piirata sõnavabadust ja kriitikat, mis on meie demokraatia nurgakivi," ütles Russo.