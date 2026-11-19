Ukraina kaitsetööstus otsib Euroopast partnereid tootmise kasvatamiseks ja tehnoloogia-uuenduste kiirendamiseks. Ukraina välisministeerium ja suursaatkond korraldasid Tallinnas konverentsi Open Arms Fest, kus pilgupüüdjana oli kohal ka kaitsetööstusettevõte FirePoint, mille toodangu toimimist näitas äsja Kertši sild.

Tallinna kruiisiterminalis seisab raketi makett. Internetikanalites levivad siiani videod sellest, milleks päris rakett hiljuti võimeline oli. Tähelepanuväärne oli ka viis, kuidas ukrainlased silda ründasid. Droonide side ja juhtimise tagamiseks kasutati vahendusdroonideks nimetatavaid mesh-modemeid, nii et tarvis polnud maapealset sidet ega starshieldi. Sama süsteemi kasutas Venemaa Ukraina taristu ründamiseks.

"Ma ei saa praegu öelda, kui palju aega kulus selleks vastasel, kuid meie võrgu puhul olid arendused olemas juba aasta tagasi. Nüüd on lihtsalt hakatud neid laiemalt kasutusele võtma," sõnas Ukraina sõjaväelane Valeri Tšurkin.

Eesti pole esimene riik, kus Ukraina üritab äratada huvi oma kaitsetööstuse vastu. Open Arms Fest on toimunud juba Oslos, Stockholmis ja Helsingis.

"Tootmise lokaliseerimine Ukrainas ei ole turvaline. Seetõttu on ukrainlastel huvi ja majanduslikult kasulik tootmist Euroopasse üle tuua. Eurooplastele omakorda pakub huvi ukrainlaste värske sõjakogemuse rakendamine," lausus Open Arms Festi projektijuht Katerina Stoljar.

Valeri Tšurkin oli Ukraina kaitseministri asetäitja, kelle töö oli moodsa sõjapidamise juurutamine. Praegu tegeleb ta ühes Ukraina üksuses sisuliselt sama asjaga.

"See, mis on Ukrainas olemas, kuid siin puudub, on kiire arendustsükkel ja tehnoloogiate kiire tagasisidestamine. Praegu võib kuue kuuga kõik muutuda, mõnes valdkonnas, näiteks elektroonilise sõjapidamise vahendite puhul, aga isegi mõne nädalaga," ütles Tšurkin.

Tänavu juulis allkirjastasid Eesti ja Ukraina NATO tippkohtumisel Ankaras droonikoostöö raamkokkuleppe, mida nimetatakse droonidiiliks. Eesti poolelt nähakse ette investeeringuid, Ukraina poolelt tehnoloogiat.