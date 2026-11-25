Pirita, Kesklinna ja Haabersti linnaosa kolme detailplaneeringuga on arendajad kavandanud ehitada kokku pea 700 korterit. Suurim kolmest arendusest kerkib Haabersti ringi juurde.

Tallinna linnavalitsus kehtestas teisipäeval kaks detailplaneeringut – Kesklinnas Asula tänaval ning Pirital Vabaõhukooli teel – ning võttis vastu ühe, Haabersti ringi juures asuva Paldiski maantee 108 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Kui kolmes detailplaneeringus kavandatud korterid kokku lugeda, on arvuks pea 700.

Suurima korterite arvuga on Haaberstisse Paldiski maanteele Haabersti ringi juurde rajatav arendus. Sinna plaanitakse praeguse autokaupluse ja asfalteeritud ala asemele uut elu- ja ärikvartalit, kuhu võib tulla kuni 330 korterit ja kaks kuni 22-korruselist hoonet. Kui kõik läheb plaanide järgi, võib see piirkonda juurde tuua 760 elanikku.

Hoonete alumistele korrustele on kavandatud äripinnad ja kõrgematele korterid, kuid planeering võimaldab rajada ka rohkem äripindu. Elupindu peaks hoonetes olema veidi üle 50 protsendi.

Planeeringu järgi peab vähemalt pool hoonestatava krundi pindalast olema haljastatud. Paldiski maantee äärde kavandatakse ligikaudu 190 meetri pikkune ja 30–55 meetri laiune kõrghaljastusega roheala.

Enne hoonete projekteerimist on kavas korraldada arhitektuurivõistlus.

Lisaks eraldatakse ligi 2000 ruutmeetrit maad Paldiski maantee ja Rannamõisa tee tänavaruumi laiendamiseks. Piirkonda on kavas rajada uued jalg- ja jalgrattateed, ülekäigurajad ning bussipeatus Paldiski maantee äärde.

Kitsekülla rajatakse koos kortermajadega uus park

Kesklinnas Kitseküla asumis paikneva Asula tänava piirkonda oli algul plaanitud 479 uut korterit, kuid kuivõrd kohalike elanike nõudmisel vähendati oluliselt arenduse hoonestustihedust ja hoonete kõrgust, langes korterite arv 275-le.

Asula tänava ja kahe raudtee vahele jääva 4,5 hektari suurusele alale tuleb viis kuni viiekorruselist korterelamut ning Marta ja Madli tänava nurgale kuni kaheksakorruseline äripindadega korterelamu või ärihoone.

Oluline on ka see, et alale rajatakse uus avalik park, mille suurus on üle hektari ning mis moodustab planeeringualast üle veerandi. Park rajatakse endise puukooli alale Marta ja Meeta tänava vahele.

Halduslepingu järgi rajab arendaja pargi koos mänguväljakute, lehtlate, radade ja rattaparklatega. Pargi maa antakse tasuta linnale üle ning pärast pargi valmimist ja üleandmist hoolitseb selle korrashoiu eest linn.

Kolmas suurem detailplaneering puudutab Pirita linnaosa. Lasnamäe lähedal asuva Vabaõhukooli tee 118 detailplaneeringu järgi on alale kavandatud 21 elamumaa krunti, kuhu on määratud ehitusõigus neljale vähemalt kolmekorruselisele ja kolmele kahekorruselisele korterelamule, seitsmele üksikelamule ning tosinale paarismajale. Kortereid ehitatakse 82, lisaks üksikelamud.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik ütles, et elanikke peaks piirkonda juurde tulema üle 200.