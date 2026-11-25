Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Martin Helme
ETV "Esimeses stuudios" on täna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme.
EKRE ei püüa nendel valimistel esikohta, vaid eesmärgiks on valisuskoalitsiooni pääsemine. Miks EKRE reiting liidritest maha jääb? Mida arvab erakond Eesti-Vene piiri sulgemisest? Kui mures peaks Eesti olema katsete pärast muuta Euroopa julgeolekuarhitektuuri? Martin Helmet usutleb saaetjuht Andres Kuusk.
"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi