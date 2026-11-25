EKRE ei püüa nendel valimistel esikohta, vaid eesmärgiks on valisuskoalitsiooni pääsemine. Miks EKRE reiting liidritest maha jääb? Mida arvab erakond Eesti-Vene piiri sulgemisest? Kui mures peaks Eesti olema katsete pärast muuta Euroopa julgeolekuarhitektuuri? Martin Helmet usutleb saaetjuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.