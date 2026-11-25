Normaalses maailmas on riigipiirid sellised nagu Eesti ja Läti vahel Valga-Valka eraldusjoon, millest saab Konnaoja sillal üle kiikuda. Eesti-Vene piiril midagi taolist ei ole ega tule, kirjutab Argo Ideon.

Ivalo on mõne tuhande elanikuga asula Põhja-Soomes, Lapimaal Inari vallas. Kümmekonna kilomeetri kaugusele sealt jääb lennujaam, mida nimetatakse Euroopa Liidu põhjapoolseimaks.

Kui kolm Eesti-Vene maismaa piiriületuspunkti alates 1. detsembrist kinni lähevad, võib lumine Ivalo osutuda transiitpunktiks mõnegi reisija jaoks, kes hoolimata kõigest püüab Venemaale jõuda.

Ühismeedia gruppides on kõik välja arvutatud. Helsingist saab Ivalosse lennata kolm korda päevas, mõni päev enamgi. Lend kestab kahe tunni ümber. Kes läheb varahommikuse lennuga, võib jõuda väikebussiga juba kella 13 paiku Norra-Vene piirile Storskogi ning olla kell 18 Murmanskis, kust väljuvad lennud Peterburi ja Moskvasse.

Teine marsruut läbib Kaliningradi oblastit. Riiast näiteks reklaamitakse transfeere läbi Leedu 90 euroga, ning Kaliningradist suunduvad Venemaa poole nii lennukid kui ka transiitrongid. Üks kuulutus lubab reisija Tallinna sadamast Leedu-Vene piirini viia kõigest 390 euro eest, sõiduaeg seitse tundi ja teekond 620 kilomeetrit.

Kolmandaks on veel avatud ka Läti-Vene piir.

Muidugi on kõik see Eesti elaniku jaoks märksa tülikam ja kulukam, kui mõned tunnid Narva piiripunktis sabatada. Ent kui kellelgi tingimata tarvis Venemaad külastada, siis variantide puudust ei näi. Pole isegi tarvis Istanbuli läbida (mis on veel üks võimalus).

Inimeste elusituatsioonid on väga erinevad ja seepärast ei taha hakata kellelegi moraali lugema, et Venemaale pole praegu üldse tarvis minna.

"Õigupoolest on juba mitme aasta eest kohale jõudnud arusaam, et oma eluajal ma Venemaad enam ei külasta."

Ise küll ei läheks, isegi siis mitte, kui kõik punktid lahti ja saba pikkus Narvas null, sest Venemaa ei tundu praegu selline paik, mida oleks meeldiv või ohutu väisata. Eesti välisministeerium Venemaad külastada ei soovita ja sellest tegelikult piisab. Ja kellele Eesti riigiasutused pole piisav autoriteet, võib lugeda näiteks Ühendkuningriigi välisministeeriumi reisinõuandeid, neis öeldakse üsna täpselt sama.

Õigupoolest on juba mitme aasta eest kohale jõudnud arusaam, et oma eluajal ma Venemaad enam ei külasta. On sellest mingil määral kahju? Kõige enam ehk tõigast, et Peterburis asuvat Ermitaaži pole korralikult läbi vaadanud. Üks kooliaegne ekskursioon toimus, millest ei mäleta tuhkagi.

Mõned nostalgiahõngulised mälestused Venemaal käimisest on jäänud. 1989. aastal sõitsime klassivennaga sinnapoole kolm korda. Veebruaris esines Leningradis, Lenini-nimelises spordi- ja kontserdipaigas Gagarini prospektil kollektiiv Yngwie J. Malmsteen's Rising Force. Sama aasta juunis astus Moskvas, spordikompleksis Olimpiiskii üles Pink Floyd. Ja detsembris viis tee jällegi Leningradi (mis Peterburiks tagasi nimetati alles 1991. aastal), et näha-kuulda Black Sabbathit.

Kuid tol ajal oli maailm lihtsalt väga teistsugune. Mingit Eesti-Vene piiri (kontrollimise mõttes) ei eksisteerinud. Leningradi sai hõlpsalt sõita rongiga. Samal ajal oli Soome külastamine paljude jaoks täitumatu helesinine unistus. Nõukogude kord ei näinud seda ette, et inimesed saaksid Soome minna, oli vaja töökoha/õppeasutuse nõusolekut ja väljasõiduviisat. Soome ise küsis sissesõiduviisat, mille hankimiseks tuli sabas seista kusagil Mustamäe kortermaja trepil, sest seal asus konsulaat.

Selleks, et tavakodanikust turist saaks ja tahaks ka edaspidi Venemaad külastada, peaks olukord teispool piiri üsna kõvasti muutuma. Mingit usku, et see lähiaastatel juhtuks, ei eksisteeri. Võib muidugi vaadata üle Oleg Kuvajevi multika "Masjanja", täpsemalt 165. osa "Masjanja 2050", milles Piiterist koos oblastiga on saanud iseseisev Ingerimaa, mis juba hulk aastaid kuulub NATO-sse. Tore vaatamine, kuid kuulub fantastika valdkonda.

Normaalses maailmas on riigipiirid sellised, nagu Eesti ja Läti vahel Valga-Valka eraldusjoon, millest saab Konnaoja sillal lihtsalt üle kiikuda. Euroopas on sedalaadi piire hulganisti ja minu meelest tasub rõõmu tunda, et meie jaoks tähtis osa maailmast on ikka veel niisugune.

Eesti-Vene piiril midagi taolist aga ei ole ega tule. Päris kinni see aga igaveseks ka ei jää, isegi saja-aastane sõda sai ükskord otsa.