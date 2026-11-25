Valitsus ja kaitseministeerium saatsid kooskõlastusringile eelnõu, mis reguleerib sõjavangide kinnipidamise tingimusi ja korda. Kaitseminister Martin Heremi sõnul ei ole tegemist millegi erakorralisega, vaid loomuliku arendusega.

Valitsuse määrusega reguleeritakse kinni peetud sõjavangi osas tehtavaid toiminguid, lühi- ja pikaajalise kinnipidamise põhimõtteid, kinnipidamisega seotud asutuste ülesandeid ning asutustevahelist koostööd.

Määrusega ei reguleerita riikidevahelist sõjavangi üleandmise ja vahetamise korraldamist ega riigisisese informatsioonibüroo ülesandeid või selle tegevuse korraldamist.

Kinnipidamist korraldavad pädevad asutused on vanglateenistus ja kaitsevägi.

Eelnõus seisab, et sõjavangi lühi- ja pikaajaline kinnipidamine ja kohtlemine toimub kooskõlas sõjavangide kohtlemise 12. augusti 1949 Genfi konventsioonis sätestatud põhimõtetega.

"Sõjavangi tuleb kogu kinnipidamise ajal kohelda inimlikult ning teda ei tohi diskrimineerida rassi, rahvuse, soo, usutunnistuse, poliitiliste vaadete ega muu sellise tunnuse alusel. Igas kinnipidamiskohas tuleb sõjavangile tagada inimväärsed kinnipidamistingimused," seisab eelnõus.

Eelnõu järgi on sõjavangil õigus esitada kinnipidamistingimuste kohta taotlusi ja kaebusi kinnipidamist korraldavale pädevale asutusele.

Eelnõus sätestab nõuded ja ülesanded nii sõjavangi lühiajalisele kinnipidamisele kui ka pikaajalisele kinnipidamisele.

Herem: sõjalise konflikti korral tuleb ka sõjavange

Kaitseminister Martin Herem ütles ERR-ile, et sõjavangide teemaga on tegeletud juba kaks aastat.

"Kui siiamaani oli see reguleeritud peamiselt kaitseväe sees, alates sellest, kuidas vange võetakse, kuidas nad tekivad ja kuidas nad tagala alale toimetatakse, siis selleks, et neid pikaajaliselt kuskil ülal pidada, oli vaja ülesannete jaotust riigi sees. Ehk jaotust justiitsministeeriumi ja kinnipidamisasutustega, panna nendele ülesanded ja reguleerida nende kohustused. Ja samuti oleme võtnud eeskuju ja õppust Ukrainast," ütles Herem.

Heremi sõnul ei ole sellise eelnõu ettevalmistamises midagi erakorralist, vaid see on loomulik arendus.

"Me arendame oma riigikaitset samm-sammult ja jõuame aina detailsemate teemade juurde. Juhul kui meil peaks olema sõjaline konflikt, siis kahtlemata sõjavange tuleb ja selleks peab valmis olema," ütles Herem.