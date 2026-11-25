Postiäri on mahuäri, aga Eestis saadetakse kirju vähe ning hindu reguleerivad rahvusvaheline postiliit ja Eesti konkurentsiamet, mistõttu teenib Omniva kirjateenuselt kahjumit, ütles Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk.

ERR kirjutas sel nädalal, kuidas Risti kogudus saatis oma jõulukaardid teele Hongkongist ja saavutas sellega kolmekordse kokkuhoiu, sest üks postmark maksis seal 67 senti, Omnivaga olnuks selle hind aga kaks eurot ja kümme senti.

Kukemelk ütles, et Hongkongist on odavam Eestisse kirja saata kui Eesti-siseselt põhjusel, et Omniva on määratud olema ülemaailmse postiliidu (UPU) esindaja ning neil tuleb võtta rahvusvahelisi kirju vastu UPU fikseeritud hindade alusel. Iga niisuguse kirja eest saab Omniva umbkaudu 25 senti.

"Kui me paneme ennast sellesse olukorda, et saame 25 senti, et Tallinnas vastu võtta kiri, mille me peame näiteks toimetama Ruhnu saarele või Piirissaarde või suvalisse Eesti asukohta, siis see on oma olemuselt nagu kullerteenus ehk siis üks inimene sõidab," kirjeldas ta.

Kukemelk lisas, et kui 1991. aastal saadeti Eestis 30 miljonit kirja, siis praegu 400 000. Seega on kirjade kohaletoimetamise kulu ühiku kohta märksa suurem.

Omniva kodumaiseid hindu reguleerib postiliit ning nende kulupõhisust jälgib ka Eesti konkurentsiamet.

"Ja nüüd ongi see vahe kahjuks, et rahvusvaheliselt sisenevatelt kirjadelt Omniva teenib kahjumit. See on probleem, millele me oleme tähelepanu juhtinud pikalt ja see on ka olnud üks nendest põhjustest, miks Omniva on olnud pikalt kahjumis, eriti just kirjateenusega, sest tulubaas, mis me saame rahvusvaheliselt, ei kata absoluutselt ära seda kulu, mis meil on tänasel hetkel kirjade laialetoimetamisega," sõnas ta.

Postiäri on mahuäri ning Eestis mahtu pole, see ongi Kukemelgu sõnul kirja hinna üles viinud. Ta märkis, et kiri oma olemuselt on mõeldud info vahetamiseks ja kunagi ammu loodi sellele väga kõrged standardid, kirjad peavad liikuma igapäevaselt. Tänapäeval aga kasutatakse olulise info saatmiseks sõnumirakendusi või helistatakse ning kirjast on saanud retroelement.

Jõulude ajal saadavad paljud inimesed jätkuvalt jõulukaarte ning Kukemelk ütles, et see on küll väga tore, aga Omnival tuleb võrku ülal hoida 365 päeva aastas, samas kui 400 000 kirjast 300 000 liiguvad detsembri jooksul.

"See tähendab, et meil on hästi väike maht, mida me peame rahvusvahelise standardi tõttu igapäevaselt ülal pidama ja paraku sellel on hoopis teistsugune kulu," tõdes ta.

Risti koguduse juhtumi kohta ütles Omniva kommertsjuht, et Hongkongi süsteemi ta täpselt ei tunne, aga tõenäoliselt on kohalik regulaator kodumaised ja rahvusvahelised hinnad ära fikseerinud ning kõigi rahvusvaheliste kirjade hind on sama.

"Mis tähendab, et kõige suurem osa nendest kirjadest Hongkongist lähevad Hiinasse, kuhu neil on suhteliselt lihtne ja odav neid naaberriiki kohale toimetada. See, et Eestisse saatmine on nii odav, on statistika ehk aasta lõpus pannakse kõik kulud-tulud kokku ja siis ütleb kohalik regulaator, et tõstame hinda näiteks 10 senti või 15 senti ülespoole või allapoole vastavalt sellele," rääkis Kukemelk.

Omniva jaoks see aga midagi hindades ei muuda, sest nemad saavad Hongkongi postilt ikkagi ülemaailmse postiliidu poolt fikseeritud hinna ning seda ei ole võimalik ühepoolselt muuta.

Kukemelk kirjeldas Eesti-sisese kirja saatmist: kõigepealt tuleb minna postkasti juurde ja koguda kokku kõik sinna pandud kirjad. Siis tuuakse need Omniva sorteerimiskeskusesse, kus need laiali jaotatakse ja veoautodega üle Eesti piirkondlikesse jaotuskeskustesse saadetakse.

"Seejärel piirkondlikes jaostuskeskustes sorteerime need vastavalt iga piirkonna kulleri marsruudile ja siis piirkonna kuller läheb, sõidab, viib selle kohale. Kõige suurem kulu sellest on paraku see viimane miil ehk siis seesama, et kuller sõidab igasse metsatallu ja viib selle kirja kohale. Selleks on meil vaja üht kullerit ja üht autot pluss kütust, mis sinna jõuab," sõnas ta.

Rahvusvaheliste kirjade puhul korjatakse kirjad postkastist kokku, tuuakse sorteerimiskeskustesse, siis konsolideeritakse need Tallinna lennujaama sõlmjaamas ja saadetakse lennukitega edasi teistele postidele. Lennutranspordi osakaal on nendest kuludest suurim.

"Lisandub see raha, mis me peame maksma viimase miili ehk kohaliku posti kohaletoimetamise eest ja need hinnad on samamoodi maailma postiliidu poolt reguleeritud," ütles Kukemelk.

Vaadates Eestile lähedal asuvate riikide rahvusvaheliste kirjade saatmise hindu, on need Lätis, Soomes või Rootsis Kukemelgu sõnul umbes samal tasemel.

Omniva katsed on näidanud, et kui pakkuda inimestele võimalust valida aeglasemalt kohale jõudev ja soodsam või kiiresti liikuv kiirkiri, siis viimast võimalust keegi eriti ei kasutanud. Teenuse osakaal on nii väikseks jäänud, et järelejäänud kirjade segmenteerimine eri toodeteks ei muudaks midagi.

"Kuna riiklikult on paika pandud, et peame tegema viiel päeval kannet, siis kui me pakume ka aeglasemat kirja, ei muudaks see meie kulukulubaasi. Peame ikkagi viiel päeval need kirjad laiali kandma ehk kas kõik kirjad saabuvad esmaspäeval või reedel, ei oma tegelikult meile kulubaasi mõistes täna üldse vahet," lausus Kukemelk.

Omniva soovib seetõttu, et kirjade kandepäevu vähendataks, nii et ettevõttel poleks tarvis igal päeval kogu Eestit läbi sõita. Teiseks tahaks postiettevõte, et kirjad ei peaks ilmtingimata liikuma postkasti, vaid pakiautomaati, sest ka see vähendaks paiku, kuhu tuleb kirjade viimiseks kohale sõitma.



"Aga suures pildis /.../, isegi kui kirja hind kukuks 50 protsenti, ei ole meil absoluutselt uskumust, et see suurendaks kirjude saatmist. Järgmine aasta oleks ikkagi vähem kirju, sest see toode või teenus kui selline ei ole paraku enam relevantne tänapäeva modernses ühiskonnas," nentis Kukemelk.