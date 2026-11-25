See on USA presidendi Donald Trumpi järjekordne samm Washingtoni kaubandussuhete ümberkujundamisel.

Kuni 20-protsendiste tariifide kehtestamise ettepanek tuleneb süüdistustest, et need majandused arendavad tootmist ja tootmisvõimsusi, mis ei vasta nõudluse tegelikkusele ega turupõhimõtetele, ütles üks anonüümsust palunud kõrge USA ametnik.

Enne jõustumist peavad uued tariifid läbima avaliku arutelu ning ametnik lisas, et ettepanekud võtavad arvesse olemasolevaid kaubanduslepinguid.

Uued maksud on suunatud mõnele USA suurimale kaubanduspartnerile, sealhulgas Hiinale, Euroopa Liidule, Indiale, Bangladeshile, Kambodžale, Indoneesiale, Jaapanile, Lõuna-Koreale, Malaisiale, Singapurile, Šveitsile, Taiwanile, Taile ja Vietnamile.

USA ametnik mainis eraldi Hiinat, kellele pakutakse 20-protsendist tariifi, mis on kõigi majanduste jaoks kõrgeim.

Eraldi teadaandes tegi USA kaubandusesindaja büroo ettepaneku kehtestada Brasiiliast pärit kaupadele, sealhulgas lennukitele, täiendavaid tariife väidetava tegevusetuse tõttu USA kaubandusprobleemide lahendamisel.

Trumpi tariifid on suunatud nii Washingtoni sõpradele kui ka vaenlastele ning on osa tema teise ametiaja püüdlustest muuta ülemaailmset kaubandust, sundides riike ostma USA tooteid või tootma oma kaupu tema riigis.

Viimane samm pakub teatavat leevendust partneritele, kes on varem Trumpi administratsiooniga tariifilepinguid sõlminud, kuid see võib siiski temperatuuri tõsta, kuna USA president valmistub detsembris Miamis G20 juhtide kohtumiseks.

"Me ei eelda, et see tekitaks G20 tippkohtumisel pingeid või vaenu," sõnas USA kõrge ametnik.

"Tegelikult eeldame, et nende teadaannete valguses võime G20-l allkirjastada veelgi rohkem kokkuleppeid," lisas ametnik.