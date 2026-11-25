Tööjõurendifirma Finesta teatas töötukassale, et koondab ligi 140 töötajat.

Finesta esindaja selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et nende kliendiks olnud tootmisettevõttel lõppes suur projekt ning uut tööd kohe peale ei tulnud. Millise ettevõttega on tegu, Finesta ei avaldanud.

Statistikaameti andmetest selgub, et novembris on koondamisest teatanud ka teine renditööfirma Barona, mis kaotab 60 töökohta. Transpordiliine valmistav Makron koondab aga ligi 40 inimest. Ekspertide hinnangul on paljud tööstussektori ettevõtted talve eel tegevust optimeerimas.

"Renditööjõudu kasutatakse üsna palju projektipõhistes töödes, kus on näha kindel töö kindla ajaperioodi jooksul. Üks, kus on kindlasti raskem, on energiaintensiivsed ettevõtted, kus elektri või muu energia komponent on suur. Seda vaadatakse üle mõeldes talvele. Kui me vaatame energiahindu, mis sageli töötlevat tööstust palju mõjutavad, ei suuda ettevõte lõpuks seda kõike enam ka toote hinda üle kanda niimoodi, et kliendid ostaksid. Teiselt poolt, vaadates ka tellimuste mahu vähesust paljudes ettevõtetes, on paraku ka koondamised need, mis teemaks tulevad," rääkis kaubandus- ja tööstuskoja peadirektor Mait Palts.