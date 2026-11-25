Ajaleht The Times kirjutab, et novembris on Hispaania Kanaari saarestikku kuuluvale El Hierro saarele saabunud üle 15 000 migrandi, ületades saare alaliste elanike arvu. Ainuüksi teisipäeval saabus rändesurve all olevale saarele ligi 2100 migranti.

12 040 elanikuga El Hierro saarele saabus teisipäeval paatidega 2100 migranti. Paadid alustasid teekonda Senegalist ja Gambiast ning osa migrante veetis merel kuni seitse päeva. Teisipäevastel mereületuskatsetel hukkus üks inimene. Ellujäänute seas oli 203 naist ja 127 last. Üks laps sündis merereisi ajal ning jõudis saarele neljapäevasena, vahendas The Times.

El Hierro on saanud suurema osa novembris Kanaari saartele saabunud migrantidest. Kohalikud vastuvõtukeskused ja päästeteenistused on sattunud suure surve alla. Kanaari saarte president Fernando Clavijo nõuab Euroopa Liidult suuremat abi, sealhulgas Frontexi sekkumist.

Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sánchez väitis samas kolmapäeval, et olukord on kontrolli all. Sánchezi avaldusele reageerisid teravalt kohalikud võimud ning Clavijo administratsiooni pressiesindaja Alfonso Cabello teatas, et Madridis asuv keskvalitsus pole kursis saarel valitseva tegelikkusega.

Hispaanias toimuvad tuleval nädalavahetusel ka valimised ning sisserändest on saanud üks valimiste võtmeteemasid. Parempopulistliku partei Vox juht Santiago Abascal nimetas migrantide saabumist invasiooniks, samal ajal kui konservatiivne Rahvapartei kritiseerib Sánchezi valitsuse rändepoliitikat.