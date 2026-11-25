Poola kaitseministri asetäitja Cezary Tomczyki sõnul ulatuks kavandatav tsoon rohkem kui kümne kilomeetri kaugusele riigi idapiirist. Valitsus soovib vastava regulatsiooni jõustada detsembri lõpus või jaanuari alguses.

Tomczyki sõnul toetaks uus lennukeelutsoon hiljuti kasutusele võetud korda, mis lubab Poola pilootidel tuvastada ja vajadusel rünnata õhusihtmärke radariandmete, liitlaste luureinfo, lennukõrguse ja kiiruse põhjal, ilma et sihtmärki peaks visuaalselt tuvastama.

oola välisminister Radosław Sikorski märkis, et Venemaa rakettide allatulistamine Ukraina kohal Kiievi palvel võiks olla käsitatav enesekaitsena. Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Varssavi on tõstatanud ka küsimuse, kas NATO võiks hakata Venemaa rakette Ukraina kohal tõrjuma.

Mõned liitlased on ettepanekut toetanud, kuid arutelud on alles algusjärgus ja ühtegi otsust pole tehtud. Tomczyki sõnul NATO sellist lahendust ei toeta, kuna see tekitaks täiendavaid keerulisi küsimusi. Samuti märkis ta, et varasemates aruteludes on selline lahendus juba välistatud.