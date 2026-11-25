Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit leppisid kokku, et alates 1. jaanuarist on täistööajaga töötava inimese miinimumpalk kuus 997 eurot ja tunnis 5,93 eurot.

Tööturu osapoolte kokku lepitud alampalga peab kinnitama ka valitsus.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter ütles, et alampalk tõuseb järgmisel aastal 5,4 protsenti, mis on üle kahe korra kiirem kui prognoositud hinnatõus.

"Samas ületab uus alampalk väljaspool Harju- ja Tartumaad 50 protsenti piirkonna keskmisest palgast ning veelgi kiirem tõus võib mitmes Eesti piirkonnas viia töökohtade kadumiseni. Alampalk saab kestlikult tõusta vaid koos tootlikkusega, kuid viimastel aastatel on palgad kasvanud tootlikkusest kiiremini. Tootlikkuse kasvuks vajavad ettevõtjad riigilt stabiilset maksukeskkonda ja investeeringuid toetavaid otsuseid, töötajad saavad aga oma palka kõige kindlamini tõsta oskusi arendades," lausus Sutter.

Ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask ütles, et töötajal koos perega võib kuluda lõviosa palgast arvete tasumiseks ja söögi ostmiseks. On suur vahe, kas talle makstakse kõrgemat töötasu juba jaanuari töö eest või tuleb oodata kevadeni. See palgatõusu osa võib olla just see summa, mis on vajaka talvise küttearve tasumiseks, sest hetkel on Eesti miinimumpalga ostujõud jätkuvalt Euroopa Liidu madalaim."

Vase hinnangul teenib Eestis miinimumpalka või sellele lähedast tasu umbes 37 000 inimest.

Ametiühingud ja tööandjad alustasid läbirääkimisi oktoobri keskel ning ametiühingute soov oli, et alampalk tõuseks järgmisel aastal üle 1000 euro.

Miinimumpalga suuruse lepivad igal aastal kokku sotsiaalpartnerid tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit ning selle kinnitab valitsus. Praegu kehtiva miinimumpalga leppisid pooled kokku 16. veebruaril 2026. aastal riikliku lepitaja juures ning see hakkas kehtima tavapärase 1. jaanuari asemel 1. aprillil. Miinimumpalk tõusis siis 886 eurolt 946 eurole kuus ja 5,67 eurole tunnis.