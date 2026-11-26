Tüüringi liidumaa kriminaalpolitsei teatas neljapäeval, et kahtlusaluseid kahtlustatakse vähemalt 120 miljoni euro pesemises.

Politseioperatsiooni käigus otsiti läbi üle 300 objekti 12 riigis. Operatsiooni üks peamisi sihtpiirkondi oli Saksamaal Nordrhein-Westfaleni liidumaa, kus tehti üle 100 läbiotsimise.

Kahtlusaluseid süüdistatakse rahapesuteenuse osutamises, kasutades keerukat käibemaksupettust ja varipangandussüsteemi.

Jõuk kontrollis väidetavalt Saksamaal vähemalt 22 varifirmat.

Ettevõtted esitasid arveid teenuste eest, mida tegelikult kunagi ei osutatud, ning arvestasid alusetult käibemaksu. Läbiotsimiste käigus konfiskeeriti suures koguses sularaha, luksusautosid, käekelli ja ehteid ning tõendusmaterjali, sealhulgas dokumente ja digitaalseid andmekandjaid.

Ainuüksi Saksamaal hinnatakse maksukahjuks vähemalt 18,9 miljonit eurot.

Varifirmadele kantud raha võeti väidetavalt sularahas välja ja tagastati osaliselt ettevõtetele ning eraisikutele, kes libaarved ostsid.