Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK) andis Aasta kodaniku aunimetuse liikumise Kopli Sörk eestvedajale Andres Reimandile. Hindmiskomisjon tõi välja, et Reimandi algatus on levinud üle Eesti ja aitab inimestel lisaks spordiharrastusele paremini tuttavaks saada oma naabritega.

KÜSK-i juht Tiina Oraste ütles, et Aasta kodanik 2026 valiku tegemine polnud lihtne, sest häid kandidaate oli palju, kuid Reimandi idee torkas teiste foonil eriti teravalt silma.

"Idee, mille Reimand mõtles välja oma sõpradele, levis kiiresti üle Eesti. See idee liitis kogukondi ja ka neis elavaid üksikuid inimesi: saad rahulikult sörkida ja ka rääkida. Võibolla arutada näiteks kogukonnaasju. See idee läks kulutulena üle Eesti, inimeselt inimesele," sõnas Oraste.

Reimand on varem ERR-ile rääkinud, et hommikuti sörgitakse tavaliselt pool tundi. "Siis jõuab juttu vesta ja pärast seda tööle sõita," sõnas Reimand.

"See ongi rohkem seltskondlik üritus, hoovisport. Hea põhjus hommikul välja tulla, juttu rääkida, sörk on lihtsalt hea boonus selle kõige juures. Me elame linnas, kus tihti ei tunne oma naabritki, aga inimestel on tohutu vajadus kuuluda ja tunda, et nad on osa kogukonnast. Meie sörgid aitavadki leida uusi sõpru, uusi jutuajamisi, uusi harjumusi. Saame naabritega tuttavaks ja suur linn on päeva lõpuks hoopis väike küla. Eesmärk on tuua inimesed kokku," rääkis Reimand toona.

Reimandi sõnul alustati paari-kolme inimesega Koplis, aga nüüd on see tegevus orgaaniliselt kasvanud. Inimesed sörgivad oma linnaosas, Mustamäel, Viimsis, Rocca Al Mares, aga ka Jõhvis ja Saaremaal.

"Kui sinu linnaosas veel ei ole, võta punt kokku ja hakka sörkima, info leiad internetist üles, vaatad, kuidas formaat on," kutsus Reimand.

Aasta kodaniku aunimetust anti üle 24. korda.

Kodanikupäeva aumärke antakse 29. korda. Tänavu esitati siseministeeriumile 64 ettepanekut kodanikupäeva aumärgi andmiseks ning 95 kandidaati aasta kodaniku tiitlile. Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd. Kodanikupäeva aumärgi said: Agnes Kurvits, Kerly Ilves, Kirke Kalamats, Raivo Kirspuu, Anna Verro, Janis Baranin, Kadi Sarapuu, Liise Laas, Marina Sepp, Mikk Artur Mikfelt ja Veikko Luhalaid.

Aumärgi komisjon koosneb riigiasutuste ja vabaühenduste esindajatest ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikutest. Aumärki ja aunimetust antakse vaid kord elus. Aumärgisaajate nimekirja alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis eesti.ee.