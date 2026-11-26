Soome kaitseminister Antti Häkkänen teatas neljapäeval, et kaitsejõud hangivad 160 CV90 jalaväe lahingumasinat. Masinaid toodab Rootsi ettevõte BAE Systems Hägglunds ning tehing läheb Soome riigile maksma 2,8 miljardit eurot.

Häkkäneni sõnul on tegemist NATO suurima ühise maaväe kaitsehankega, milles osalevad lisaks Soomele ka Rootsi, Norra, Leedu ja Holland. Ühishange hõlmab kokku 430 sõidukit, vahendas Yle.

"Selle hankega tugevdame oluliselt Soome riigikaitsevõimet ning ühtlasi suuname ka teisi NATO riike investeerima ühilduvasse kaitsevarustusse. See ühishange tugevdab märkimisväärselt kogu NATO põhjapiirkonna kaitset," tõdes Soome kaitseminister.

Häkkänen märkis veel, et tehing toob märkimisväärset kasu Soome majandusele.

"Lahingumasinaid toodetakse ja monteeritakse osaliselt Rootsis ja osaliselt Soomes. Selle kokkuleppega toome kaitsetööstusliku tootmise, koostamise ja integreerimise Soome," ütles Häkkänen.

Otsuse tegemisel mängis olulist rolli ka asjaolu, et Soome kasutab juba praegu CV90 masinaid. Soome kaitseväel on praegu kasutusel ligikaudu 200 jalaväe lahingumasinat: 100 Nõukogude päritolu BMP-2 ja 100 Rootsi päritolu CV90. Vananenud BMP-2 masinad plaanitakse täielikult kasutusest kõrvaldada 2030. aastate keskpaigaks.