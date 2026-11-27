Vägivallast loobumine on võimalik. Paljude paranemine algab sellestki, kui nad saavad aru, et mingid kasvõi oma lapsepõlvest saadud käitumismustrid on manipuleerivad ja vägivaldsed. Rohkem polegi vahel vaja, kui soovi näiteks oma lastega parem olla, märgib Kersti Kaljulaid Vikerraadio päevakommentaaris.

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25. novembril oli rahvusvaheline naistevastase vägivalla lõpetamise päev, aga päevaga ei tee midagi. Sellepärast oli meie jaoks President Kaljulaidi Fondis tegemist kuupäevaga, mil algasid oranžid nädalad. Juba neljandat aastat. Oranž värv sümboliseerib lootust ja vägivallavaba tulevikku.

Enam ei ole oranžid nädalad ainult meie asi, see on väga paljude asi. Sellel aastal on kaasalööjaid siseministeeriumist Von Krahli teatrini. Osalevad ka kõik meie Eesti ettevõtjate algatuse "Vägivallavabaks" liikmed, need on ettevõtted, kes mõistsid juba enne riigikogu arenguseire keskuse äsja avaldatud statistikat probleemi olemust, et vägivald on kulukas ja seda kogu ühiskonnale, kaasaarvatud tööandjale. Kaasa mõtlema on palutud poliitikud, ajakirjanikud ja muud arvamusliidrid.

Aastate jooksul on just koostööst ettevõtetega – ja meie võrgustikku kuuluvais ettevõtteis töötab juba viis protsenti Eesti tööjõust – saanud meie jaoks see koht, kus tunneme omal nahal lähisuhtevägivalla uurijate põhiliste väidete paikapidavust. Vägivald ei tunne tõesti piire. Ei hariduslikke, sotsiaalmajanduslikke ega rahvuslikke.

Ei ole ühtegi ettevõtet, kus vägivallateadlikkuse koolitusest ei oleks alanud kellegi teekond parema elu suunas. Tihti tulevad inimesed neile loodud turvalises keskkonnas, mida sellised koolitused on, järeldusele, et tasub oma lugu ära rääkida. Tasub kaasata tööandja oma paranemise teele. Tööandjad saavad siis aidata ja toetada, et see teekond kujuneks edukaks. Ühes ettevõttes läks koguni nii, et esimene töötaja tuli abi otsima viis minutit pärast seda, kui tema tööandja oli algatusega "Vägivallavabaks" liitumisest teatanud.

Pöörduvad need, kes on kannatanud, kuid pöörduvad needki, kes on just koolitusel hakanud mõtlema, et võib-olla on ka neil oma viha haldamise või koduse suhtlemisega seotud kalduvusi, mis on vägivaldsed.

Jah, muidugi mitte patoloogilised peksjad või piinajad. Nemad tegelikult teavad väga hästi, mida nad teevad. Isegi kui süüdistavad oma käitumises alati just ohvreid. Tulevad just tavalised inimesed, kes on hakanud mõistma, et saaks teha nii oma kui ka kodakondsete elu ilusamaks vägivallast loobudes, olgu see suunatud elukaaslase või laste vastu.

Tavaliselt mõtleme, et milles asi, peksjad saagu karistatud ja tapjad pandagu vangi. Meid, ülejäänuid, vägivald ei puuduta. Mõtted muutuvad, kui mõistame, et vägivald saab olla vaimne, majanduslik, et ka karjumine või taldriku vastu seina – mitte vastu teist inimest – viskamine on tegelikult vägivald, mille ohvriteks on meie lähedased. Võib julgelt öelda, et ilmselt on iga teine meist isiklikult kodus vägivallaga kokku puutunud. Olgu see siis oma paarisuhetes või lapsepõlves kogetud.

Nii levinud mure puhul ei ole kindlasti lahenduseks vangimaja. Abiks oleks vägivallast loobumine. Aga kuidas seda teha?

Eestis on täpselt viis töökohta neile, kelle ülesanne on aidata vägivaldselt käitunud inimene õigele teele. Neistki on praegu täidetud kolm. Valdav enamus sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise nõustajate kliente on saadetud politsei või prokuratuuri poolt. Neid, kes ise pöörduvad, on väga vähe. Kui neid oleks rohkem, ei saaks aitajad enam oma töökoormusega hakkama.

Vägivalda Eesti kodudes jääks vähemaks just siis, kui neid vabatahtlikult pöördujaid oleks palju rohkem. Järelikult peame muutma seda, kuidas me mõtleme vägivallast ja vastutusest.

Kes lööb, see ju vastutab? Või ei?

Millegipärast on nii, et vägivallaohver ei pea mitte ainult veenma ühiskonda selles, et ta üldse on ohver, vaid võtma ka vastutuse olukorra lahendamise eest. Vastutus ohvriabi ja teiste organisatsioonide toel suhe lõpetada, sellega kaasnevad sageli majanduslikud ja muud raskused ära taluda, see kõik on pandud ohvrile. Miks?

"Suur hulk vägivallale kalduvaid inimesi vajaks praktilisi oskusi, kuidas ehitada terveid ja turvalisi suhteid."

Vägivallast loobumine on võimalik. Paljude paranemine algab sellestki, kui nad saavad aru, et mingid kasvõi oma lapsepõlvest saadud käitumismustrid on manipuleerivad ja vägivaldsed. Rohkem polegi vahel vaja, kui soovi näiteks oma lastega parem olla. Suur hulk vägivallale kalduvaid inimesi vajaks praktilisi oskusi, kuidas ehitada terveid ja turvalisi suhteid.

Kes lööb, see ka vastutab, et enam nii ei juhtuks ja kallid inimesed haiget ei saaks. Ohvriabi kõrval vajame paremat vägivallast loobumise komberuumi, alustades mõistmisest, et vägivalda ei põhjusta keegi muu kui vägivaldselt käituv inimene ja vastutus teisiti teha on ka tema enda oma. Mitte kellegi teise oma. Kindlasti mitte ohvri oma. Lööja peab otsima ja saama abi, kuna ainult ohvrite tööga me turvalisemat ühiskonda ei ehita.

Kulutame ohvriabile, tugikeskustele ja ennetusele kokku 3,6 miljonit eurot riigi raha. Umbes 350 000 eurot sellest on mõeldud vägivallast loobumise toetamiseks. Samal ajal mõistab tervenisti 75 protsenti Eesti inimestest, et vägivallast loobumise tugisüsteem vajab ja ka väärib edendamist.

Olge lahked, erakonnad, siin teile üks viis teha Eestit paremaks nii, nagu valija tahab. Kes lõi, see vastutab ja õpib edaspidi vägivallavabalt suhtlema. Oranži mõtteviisi teie valimisprogrammidesse!

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ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.