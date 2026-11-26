Kui 2029. aastal otsustada tuumajaama riikliku eriplaneeringu kinnitamine ja eelhinnang, on võimalik 2031 aastal jõuda ehitusloani ja ehituse alguseni ning 2035 aasta lõpuks ehitusvalmiduseni, kirjutab Kalev Kallemets.

Eestis on taas kütteperiood ja elektrihinnad laes. Põhjuseid on palju. Hormuzi väina sulgemise tõttu kõrged gaasihinnad, kõrged CO 2 hinnad, tõrkuv Auvere elektrijaam, mitmed pikalt hoolduses olevad gaasi-ja tuumajaamad, ebastabiilsed tuulehood ja kasvav elektrinõudlus. Kõrged hinnad on samal ajal ka ravi, kuna annavad majandusliku loogika uute tootmiste rajamisse investeerimiseks.

Kõigi prognooside järgi kasvab Eesti, nagu ka ümberkaudsete riikide elektrivajadus lähiaastatel jõuliselt. Paigaldatakse soojuspumpasid, ostetakse elektriautosid, elektrironge, kerkivad andmekeskused ning ka uued kaitse-ja metallitööstused mis kõik lisavad täiendavat elektritarbimist.

Soomes valmib tuleva aasta lõpuks ligi 1800 MW tarbimismahus andmesidekeskusi, mis tarbivad sama palju elektrit kui Eesti ja Läti kokku. Odavale Soome impordile loota ei saa. Seetõttu tuleb tootmisvõimsusi kavandada pika vaatega ning otsuseid uute teadmiste põhjal täpsustada. Praegu ettevalmistatav 600-megavatine tuumajaam oleks Eesti elektrisüsteemis oluline kindel tootmisallikas, et kasvavat tarbimist katta ja hoida ka elektri hind mõistlikul tasemel nagu tuumaenergia on teinud seda Soomes.

Selleks on Eestis tehtud juba mitu aastat tööd. Fermi Energia on võrrelnud reaktoritehnoloogiaid, tellinud asukohtade ja tehniliste lahenduste eeluuringuid ning arendanud koostööd rahvusvaheliste tuumaenergia ettevõtetega.

Meie ülesanne arendajana on valmistada ette projekt, mille tehniline lahendus, maksumus, rahastamine ja elluviimise korraldus oleksid piisavalt põhjendatud, et nende alusel saaks teha investeerimis- ja loaotsuseid ning oleks kindlus riigil, et selle rajamise tulud ületavad kulusid ja riske.

2024. aasta juunis toetas riigikogu tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ja selleks sobiva õigusraamistiku loomist. Järgnesid konkreetsemad sammud, riigi eriplaneeringu algatamine ning tuumaenergia ja -ohutuse seaduse vastuvõtmine 2026. aasta juunis. Nii on üldisest võimaluste hindamisest jõutud praktilise ettevalmistuseni.

Tuleb hakata arvutama, millise hinna eri tootmisliikidest Eesti elektriportfell maksab ning elluviidav on. Kindlasti saab taastuvenergia olema väga oluline nagu ka salvestus, kuid suur küsimärk on kas kindel tootmisvõimsus rajada kallile importgaasile CO 2 heitmega või kalli ehituskuluga tuumajaamale, milles kütusekulu väike ja CO 2 heide puudub. Tuleb arvutada ning tõttöelda ei tea keegi täpselt, milliseks kujunevad tulevikus gaasi, CO 2 hinnad, elektri hinnad ja intressid. Kindel on see, et elektri nõudlus kiirelt kasvab ja Euroopa Liidus peab kehtiva õiguse järgi 24 aastaks süsinikheide olema viidud nulli.

Tööd ehituse võimaldamise suunas

Praegu kulgeb ettevalmistus mitmes paralleelses töösuunas. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatavas riigi eriplaneeringus otsitakse jaamale ja vajalikule taristule sobivat asukohta Virumaal ning hinnatakse keskkonnamõju.

Nüüdseks on kaalumisele jäänud vaid Lääne-Virumaa asukohad. Ka viimase kolme vahel tuleb võrrelda asukohti ja eeldatavalt kevadeks selgub sobivaim asukoht. Uurida tuleb võrguühendusi, jahutust, transpordivõimalusi ja mõju kohalikele elanikele.

Väga oluline on, et just tuumajaama lähikonna elanikud on arendusega kursis, sellega nõus ja saavad sellest pigem kasu kui muret. Mitmed õppevisiidid Soome Olkiluotosse on tõestanud, et seda on võimalik tuumajaama arendusega saavutada. Kuigi Eestis puudub Soome kõrge maamaks, saavad tuumajaama asukoha vald ja elanikud kasu tuumajaama elektritoodangust õiguskindlalt tuumaenergia- ja ohutuse seaduse aluse.

"Riigil peab olema oskus hinnata projekti ning kontrollida jaama kogu selle elukaare jooksul, et tuumaenergia Eestis oleks sama ohutu kui mujal Euroopas."

Samal ajal valmistatakse ette sõltumatu tuumaregulaatori loomist ja käivitamist TTJA juurde. Selleks on vaja pädevaid inimesi, töökorraldust ja võimekust kasutada rahvusvahelist eksperditeadmist. Riigi 2027. aasta eelarves on regulaatori ülesehitamiseks kavandatud ligi 2,2 miljonit eurot. Tegemist on pikaajalise võimekusega: riigil peab olema oskus hinnata projekti ning kontrollida jaama kogu selle elukaare jooksul, et tuumaenergia Eestis oleks sama ohutu kui mujal Euroopas.

Fermi poolt kogume ehitusprojekti ettevalmistamiseks vajalikku teavet ning teeme mitmeid töid. Ettevalmistuse käigus tuleb täpsustada projekteerimise lähteandmeid, ehituskorraldust, tarneahelat, ajakava ja kulusid eriti peale asukoha valimist ehitusgeoloogilise uuringu põhjal. Korea suurettevõtte Samsungi oleme valinud ehitajaks ning nendega analüüsime BWRX-300 reaktorihoone ehituse ettevalmistamist, kulude ja ajakava planeerimist ning ehitusmeeskonna kujundamist koos Eesti partneritega.

Rida otsuseid on veel ees

Ees on mitu eraldi otsustuskohta. Riigil tuleb planeeringumenetluses otsustada asukoha sobivus ja kinnitada ruumilahendus. Samuti tuleb välja töötada investeerimismudel sarnaselt Poolale ja Rootsile, mis ei anna veel õigust hinnakindluse meetmeks, kuid määratleb parameetrid, mille vastamisel projekt oleks ühiskondlikult kasulik, et hinnakindluse meede ja riigi osalus on õigustatud.

Hinnakindluse meedet pole vaja investorite suurkasumiteks, vaid võimaldamaks tuumajaama ehituse rahastamist 70 protsendi ulatuses laenudega ja tagamaks võimalikult madalat intressikulu kandmist.

Arendajal tuleb ette valmistada piisavalt detailne projekt, plaanid ja rahastus, et 2029 aastal esitada taotlus Tuumaenergia seaduse § 20 alusel tuumajaama ehitamise kavandamise eelhinnanguks. Selles hinnatakse arendaja organisatsioonilist, tehnoloogilist, majanduslikku

ja julgeolekualast sobivust: inimeste pädevust, juhtimist, tehnoloogiat ja rahastamisvõimet. Tuumajaama ehitamise kavandamise eelhinnangu menetlus sisaldab ka valitsuse seisukohta ja riigikogu otsust.

Eelhinnangule järgneb ehitusloa menetluses projekti üksikasjalik kontroll vastavalt rahvusvahelistele nõuetele ning tuginedes varasemale kogenud tuumaenergiariigi nagu Kanada või USA regulaatori väljastatud antud reaktoritüübi ehitusloale. Ehitamise ajal jätkub järelevalve ning käitamisele eelnevad nõutavad katsetused ja saada käitamisluba.

Kui 2029. aastal otsustada tuumajaama riikliku eriplaneeringu kinnitamine ja eelhinnang, on võimalik 2031 aastal jõuda ehitusloani ja ehituse alguseni ning 2035 aasta lõpuks ehitusvalmiduseni. Seega pole midagi kümme aastat oodata ja ei oota ka elektriturg. Talv tuleb igal aastal.