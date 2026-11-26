Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Hanna Notte abil vaatluse all lääne ja Venemaa suhted. Õigustatud on Notte väide, et suuragressiooni vallandamisele aitas kaasa lääne nõrk reageering Krimmi annekteerimisele 2014. aastal, märgib Tiido.

Ukraina sõja ja Venemaa teemalisi raamatuid ilmub pidevalt. Kasu on neist eelkõige kirjutajatele, kuid ehk ka osadele lugejaist. Seekordse loo tarbeks on mul laual Berliinis elava ja Venemaa välispoliitika analüüsile keskendunud Hanna Notte raamat, mille pealkirja võiks tõlkida kui "Me elame nad üle", või "Me jääme püsima ka pärast neid". Alapealkirjaga "Putini globaalne kampaania lääne purustamiseks" (Hanna Notte, "We Shall Outlast Them. Putin´s Global Campaign to Defeat the West", 2026).

Seda üleelamise värki võib näha nii lääne kui Vene vaatevinklist, kuid autor viitab siiski Vene lootustele.

Notte otsib vastust küsimusele, millal Vene praegune liider Vladimir Putin läänest ära pööras. Nimelt viitab autor, et võimule tulles aastal 2000 oli Putin jätnud mulje läänega konstruktiivsete suhete pooldajast.

Mõned paigutavad tema pöörde aastaisse 2004–2005, kui demokraatiat nõudev protestilaine üle Ukraina ja Gruusia pühkis. Teised viitavad 2007. aasta Müncheni kõnele, kolmandad aga 2010. aastatele. Lisan arvamuse, et tegelikult mingit pööret ei toimunudki, Putin oli kogu aeg lääne suhtes kriitiline ja vahepealne leebem suhtumine oli pigem taktikaline positsioneerumine kui tegelik seisukoht.

Venemaa suuragressioon Ukrainas 2022 tulenes Notte hinnangul paljuski Venemaa pikaajalisest ohvrirolli tajust. Selle kohta võib öelda, et tegemist on psühholoogilise rahvusliku seisundiga, mida Venemaal on kultiveeritud tsaariajast saadik kõrvuti usuga, et Venemaal on ajaloos eriline roll ning koht.

Õigustatud on Notte väide, et suuragressiooni vallandamisele aitas kaasa lääne nõrk reageering Krimmi annekteerimisele 2014. aastal. Moskva nägi võimalust ja kasutas seda. Siht oli demonstreerida, et rahvusvahelisi reegleid ei kirjuta USA ning loodeti, et kui Venel õnnestub Ukrainas jalg maha saada, aitab see kogu teise ilmasõja järgset ilmakorda ümber kirjutada Moskva juhiste alusel.

Vastasseis läänega tõusis taas Moskva välispoliitika keskseks põhimõtteks. Tulid küll sanktsioonid, aga nendega kohaneti ja vastasseis viidi ka inforuumi.

Laiemas plaanis ilmnes, et paljud mitte-lääne riigid keeldusid selles vastasseisus poolt valimast. Mitmed riigid suhtusid Venemaa tegevusse mõistvalt, sest oli ju nõukariik omal ajal nende sõber olnud ja lääne vastu eriti suurt usaldust ei olnud. Seega kujunes Vene agressiivsele tegevusele ka soodne rahvusvaheline õhkkond.

Majanduslikust mõjust nii palju, et praktiliselt suutis Venemaa importida kõike, mida soovis, ja sisuliselt oldi läänest pidevalt üks samm ees. Suure rolli omandas Türgi kui tarbekaupade transiitmaa Vene turu tarbeks, pluss Hiina, Kesk-Aasia ja Kaukasus.

Kolmandate riikide kaudu kulges ka kahese otstarbega toodang, mis aitas sõjatööstusel jalul püsida. Mõni aeg tagasi oli meedias näide ühest Ukrainas alla tulistatud raketist, mille osadest 99 protsenti oli lääne ja Hiina päritolu. Ja seda vaatamata kõigile sanktsioonidele.

"Juba 2023. aasta keskpaigaks oli dollari ja euro osakaal Vene ekspordis vähenenud poole võrra."

Ajakirja Economist andmeil 80 protsenti maailmast rahvaarvu alusel ja 40 protsenti SKP alusel Venemaa suhtes mingeid sanktsioone ei rakendanud. Lisaks vähendas Venemaa dollaripõhist kaubavahetust, juba 2014. aastal käivitati kodumaine SWIFT-i ehk pankadevahelise identifitseerimissüsteemi analoog infovahetuseks Vene pankade vahel. Osa panku liitus aga Hiina pankadevahelise maksete süsteemiga. Juba 2023. aasta keskpaigaks oli dollari ja euro osakaal Vene ekspordis vähenenud poole võrra. Samal ajal toimus Hiina jüaani osakaalu kiire kasv.

Omaette lugu on infosõda, milles lisaks lääne avalikkuse mõjutamisele püüti laiendada Venemaa toetajaskonda ka globaalses lõunas. Mitte-lääne riikide puhul leiti, et parim viis on Ukraina sõja kujutamine kolonialismi ja imperialismi vastase võitlusena.

Venemaad kujutati ohvrina, kes astus vastu lääne neokolonialismile, mille siht olnud Venemaa hävitamine. ÜRO-s tegid Vene esindajad ettepaneku kuulutada 14. detsember kolonialismivastaseks päevaks.

Välisministeeriumi väljaanne Meždunarodnaja Žizn kujutas tsaar Nikolai Teist globaalse kolonialismivastase võitluse liidrina, kuigi too oli muide tegelane, kes nõudis Venele oma osa koloniaalmaade jagamisel ja tõukas tagant Venemaa laienemist Mantshuuriasse. Välisministeeriumi hääl Maria Zahharova kuulutas kohtumisel Aafrika esindajatega, et Vene mehed annavad Ukrainas elu Aafrika rahvaste vabaduse nimel.

Ei saa eitada, et globaalses läänes on Venemaal ka edu olnud. Eriti Aafrika, kuid osaliselt ka Aasia puhul aitas Moskvat Donald Trumpi taasasumine presidendi kohale ja USA arenguabi kokkutõmbamine. Trumpi administratsiooni suhtes olla Moskval pisut vastuoluline suhtumine, kuid igal juhul peetakse seda heaks vahendiks oma eesmärkide saavutamisel.

Moskva panustas tõsiselt ka läänele alternatiivsetesse rahvusvahelistesse ühendustesse, eriti BRICS-i ehk Brasiilia, Vene, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika liitu. Kuigi selles koosluses läks edu saavutamine keeruliseks. India ja Brasiilia ei soovinud sugugi end läänevastaseks tunnistada. Seetõttu kuulutas Putin, et BIRCS on mitte lääne vastane, vaid lihtsalt mitte-lääne ühendus. Ja ennustas, et aastal 2028 on ühenduse SKP 37 protsenti maailma omast ja G7 riikide osakaal jääb alla 28 protsenti. Eks me näe…

Lisaks teatas Putin, et BRICS-i eesmärk ei ole ilmakorra muutmine. Sellesuunalist tegevust polevat nimelt vajagi, kuna ilmakord muutub vältimatult niikuinii. Mõneti oli tal õigus, ilmakord on tõesti muutumises.

Mainida võib veel Venemaa serveerimise traditsiooniliste väärtuste ja muu sellise kaitsjana, kuigi selles tekkis ootamatult konkurents Trumpi administratsiooniga. Moskvas muide nähakse Notte arvates, et nii venelased kui ka ameeriklased kuuluvad ühte, valgenahalisse kristlikku läände.

Protsess käib ja tulemus on veel teadmata. Notte tsiteerib Ukraina endist välisministrit Dmõtro Kulebat, kelle sõnul on lääs küll tugevam kui Venemaa, kuid Venel on tugevus ühes küsimuses, see usub iseendasse. Kuigi seni on saavutatud eelkõige paljude rahvaste umbusaldus pikkadeks aastateks, kui mitte põlvkondadeks. Venemaa ei ole sellest hoolimata kujunenud rahvusvaheliseks paariaks, läänevastasus on suures osas maailmast endiselt moes. Ehk kes kelle üle elab, on seni lahtine küsimus.