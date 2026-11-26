Eesti ja Euroopa Liidu energiaga seonduvad seadused tuginevad loodusseadustega vastuolus olevatel, koolis õpitust erinevatel ebamäärastel mõistetel nagu energia, energiatõhusus, taastuvenergia, elektri ja soojuse tõhus koostootmine. Kui mõisted on vastuolus loodusseadustega, siis on seda ka nendel põhinevad õigusaktid, kirjutab Andres Noodla.

Oleme harjunud rääkima, et toodame või hoiame kokku energiat, kuigi energia jäävuse seaduse tõttu on see võimatu. Energia ei teki ega kao, vaid ainult muundub ühest olekust teise, olles aine ja välja üldine omadus, avaldudes võimes teha tööd ehk kutsuda esile muutusi. Energia muundamisel saadav töö ei sõltu ainult kogusest, vaid ka energia kvaliteedist.

Elektris sisalduv energia on kõrgema kvaliteediga kui soojus ja tehtavad tööd on väga erinevad. Elektrit saab muunduda soojuseks, vastupidine on ilma kadudeta võimatu.

Ühesuunalise energia muundumiste ahela taga on entroopia (korrastamatuse) kasvu seadus, mille kohaselt muundamisega kasvab alati entroopia ehk kaasnevad kaod madalama kvaliteediga energia näol. Kehtivad õigusaktid ei arvestata entroopia kasvu seadusega, liites erinevate energiakandjate energia koguseid, nagu oleksid need omavahel asendatavad.

Heaolu ja majanduse areng põhineb kolme ressurssi kasvaval kasutusel. Need on teadmised (informatsioon), investeeringud ja kvaliteetne energia.

Kvaliteetse energia mõju majandusele on hästi selgitanud teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimees, akadeemik Jaak Aaviksoo1. Väiksema energiakasutuse eesmärk on vastuolus maailma arengu olemusega. Kui tahame asendada fossiilkütuseid, siis selleks kulub palju rohkem elektrienergiat kui fossiilkütused energiat sisaldavad.

Tavakeeles "energia" ebatäpne kasutus pole probleem, kui on aimatav, millisest energiakandjast või -allikast on jutt. Probleem on Eesti ja Euroopa Liidu seadustega, mis kohustavad energiat tootma, kokku hoidma, jms. Neid pole võimalik täita, kui on vastuolu loodusseadustega.

Kas kohus saab tühistada seadused ja peatada EL-i direktiivide kehtivuse Eestis, kuna vastuolu tõttu loodusseadustega pole võimalik neid täita? Seadused peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Kas seadused ja nende mõisted peavad olema kooskõlas ka loodusseadustega?

Tuleks tühistada energiamajanduse korralduse seadus (EnKS), mis on vastuolus energia jäävuse ja entroopia kasvu seadustega. Kaoks hulk mittevajalikke ja vastuolulisi mõisteid ning õigusakte.

EnKS-i segapudru algab energia ja energiatõhususe vääratest mõistetest. EnKS defineerib: "energia on energiatooted, sealhulgas põlevkütus, soojus, taastuvenergia, elekter ja muu energiatoode2" Vastuolus tegelikkusega väidetakse, et energiakandjad – elekter, soojus, põlevkütused – on samastatavad ja vastastikku asendatavad läbi energia mõiste.

Arusaamatu on EnKS-is sätestatud3 energiatõhususe mõiste kui töö, teenuse, kauba energia väljundi ja sisendi vaheline suhe. Muundamisel muutub osa sisendenergiast kasulikuks tööks ja ülejäänu on madalama kvaliteediga energia ehk kadu. Kokku kogus ei muutu ja sisend-väljundenergiad alati võrdsed.

EnKS-is kasutatakse energiatõhusust kolmes tähenduses, millest ükski ei väljenda energia tõhusat muundamist. Definitsioonis on see väljund-sisendenergia suhe ehk üks, teenuse või kauba tootmiseks kulunud töö kogus ja lõpuks mittevajaliku töö kogus.

Energiatõhusus on energiat muundava seadme või tehnoloogia omadus, mis annab informatsiooni, kui palju sisendenergiast muundatakse seadme või tehnoloogia abil kasulikuks tööks. Selle alusel omistatakse seadmele energiaklassid A, B, C.

"Töö kokkuhoid saavutatakse investeeringuga paremasse materjali, tehnoloogiasse ja teadmisse, mida ei saa arvestada energiaühikutes."

EnKS-is on segi energia tõhus kasutus ja mittevajalik töö. Tõhusa muundamisega tegemist, kui asendame hõõglambi energiatõhusama LED-valgustiga. Mittevajaliku tööga on tegemist, kui ehitame parema soojapidavusega hoone, kus kulub vähem tööd temperatuuri hoidmisele. Töö kokkuhoid saavutatakse investeeringuga paremasse materjali, tehnoloogiasse ja teadmisse, mida ei saa arvestada energiaühikutes.

Tarbime reaalseid energiakandjaid kui kaupu – elekter, soojus, põlevkütused –, muundades nendes sisalduva energia erinevateks kasulikeks töödeks või teiseks energiakandjaks. Neid kaubaturge pole võimalik reguleerida ühetaoliselt läbi energia mõiste, kuigi kokku nimetatakse seda energiamajanduseks.

Kui tahetakse suurendada või vähendada elektri, soojuse või erinevate põlevkütuste tootmist ja tarbimist, siis tuleb need eesmärgid ja nõuded sätestada vastavas turuseaduses, mitte esitada seda umbmäärase energiamajanduse seadusena, mis oleks sama kui reguleerida kaupade tootmist massimajanduse seadusega läbi massi koguse. Regulatsioonide kehtestamine energia kaudu on valitsusele blankovolituse andmine suvaliste nõuete ja koormiste kehtestamiseks ning kaubaturgude ristsubsideerimiseks.

Meil puudub terviklik õiguslik regulatsioon soojaturu ja jäätmekütuste turu seaduste näol. Osa sellest, toetused, on topitud elektrituru seaduse alla eesmärgiga doteerida elektri hinna arvelt jäätmekütuste põletamist kaugküttes, kasutades väljamõeldud mõisteid nagu taastuvenergia ja elektri ning soojuse tõhus koostootmine.

Kui elektrit ja soojust on tõhus ehk kasulik koos toota, miks peab seda siis doteerima ja kas ettevõtjad ise ei saa aru, kus või kuidas elektrit ja soojust kasulik koos toota? Tegelik probleem on selles, et põlevjäätmetest kütuste tootmine on kulukas ja pole ilma toetusteta turul konkurentsivõimeline.

Kahtlemata peab võimalikult palju jäätmeid taaskasutama, kuid see on keskkonnahoiu, mitte energeetika probleem. Jäätmekütuste tootmist peaks toetama jäätmete saastetasudest, makstes toetust kütuse tootjale. Praegu makstakse toetust elektri hinna arvelt kütuse põletajale.

Taastuvenergia alla on liidetud kaks väga erinevat energiaallikate gruppi: põletamisvabad energiaallikad ja põlevjäätmed. Taastuvenergiaks nimetatuist olid 2024. aastal puidu ja biojäätmete kütused 87 protsenti.4 Seejuures räägitakse, nagu oleks taastuvenergia tuule- ja päikeseenergia. Jäätmete ja nendest põlevkütuste tootmise lisaenergia(kandjate) kulu ja põlemisel tekkiv CO 2 loetakse nulliks, kuigi lisaenergiat võib kuluda rohkem kui biokütuse põletamisel tagasi saame.

Õigusaktides tuleks taastuvenergia mõistet kasutada ainult põletamisvabade energiaallikate kohta, need on tuul, päike, hüdro- ja ümbritseva keskkonna hajusenergia ning tuumaenergia, mis samuti on massi muundumine energiaks nagu ka päikeseenergia.

Miks on vaja hoones tarbitud energia kogust nimetada hoone energiatõhususeks? Ehitusseaduses5 on hoonete energiatõhususeks nimetatud hoones tüüpiliselt tarbitud energia kogust. Võimatu on määrata hoone tüüpilist kasutajate arvu ja hoones tehtavate tööde tüüpilist hulka, esitades seda energia koguse kaudu. Kui hoones rohkem inimesi, kulub rohkem energiat. Kas siis on hoone energiatõhusus halvem?

Tuleks tühistada hoonete energiatõhususe ja energiamärgise regulatsioon, mis kehtestatud toonase majandusministri Kristen Michali määrusega6. Selle kohaselt korrutatakse hoones tarbitud elektri ja soojuse kogused läbi arvudega, mida nimetatakse energiakandjate kaalumisteguriteks.7

Elektri kogus korrutatakse läbi 2,0-ga, nagu kuluks elektrit tegelikust kaks korda rohkem. Kaugkütte soojuse korrutatakse läbi 0,65-ga, nagu kuluks soojust tegelikust kolmandiku võrra vähem. Saadud arvud liidetakse, jagatakse hoone kasuliku pinnaga, saades nii arvu, mida nimetatakse energiatõhususarvuks. Selle arvu alusel omistatakse hoonele energiamärgis.

Taolise metoodika alusel arvutatakse hoonete soojustamise energia kokkuhoidu ning täidetakse müstilisi riikliku energiatõhususe- ja säästu eesmärke. Omanikele on pandud koormis tellida moonutatud energiatõhususe hindamine ja selle alusel seab riik kohustusi ning jagab toetusi. Hoonete energiatõhususe regulatsioon on loodud kaugkütte toetamiseks ja elektri kasutamise vähendamiseks. Sellega pidurdatakse ümbritseva keskkonna hajusenergia kasutamist ja põletamise asendamist põletamisvabaga tuule-, päikese- ja tuumaelektriga.

Oleks aeg viia energiakandjate tururegulatsioonid vastavusse reaalse maailmaga ja lõpetada elektriturult vajalike investeeringute raha väljapumpamine saastekvootide tasu (ETS) abil. Põlevkivielektri saastetasu peab minema uute juhitavate võimsuste, põletamisvaba elektritootmise ja võrkude investeeringuteks, mitte riigieelarve täitmiseks.

2 EnKS § 2 p.3

3 EnKS § 2 p.12 energiatõhusus – töö, teenuse, kauba või energiaväljundi ja energiasisendi vaheline suhe;

4 Statistika andmik KE0240 Energia tarbimise andmed

5 Ehitusseadustik (EhS), § 63. lg1 … hoone energiatõhusus on hoones tüüpiliselt tarbitav energia kogus.

6 2015. aasta majandusministri määrus nr 58, EhS § 64 lg5 alusel "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika"