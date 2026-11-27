Kaunase sõnul on selline rahastus vajalik rahvusliku diviisi arendamiseks, õhu- ja merekaitse tugevdamiseks, riigipiiride kaitsmiseks ning uue sõjavarustuse hankimiseks. Ta ei välistanud võimalust, et Leedu peab võib-olla eraldama kaitsele isegi 5,5 protsenti SKT-st, kuid märkis, et arvesse tuleb võtta ka riigi rahalisi võimalusi.

Kaunas ütles, et vähemalt 5 protsendi suuruseid kaitsekulutusi SKT-st võib vaja minna kuni aastateni 2035-2040, mil eeldatavasti arendatakse välja riigi peamised sõjalised võimekused. Pärast seda võib rahastamisvajadus väheneda, kuna rohkem vahendeid kulub juba loodud võimekuste ülalpidamiseks.

Leedu kaitseminister allkirjastab Rootsis CV90 lahingumasinate leppe

Leedu kaitseminister Robertas Kaunas sõidab reedel Rootsi, et allkirjastada koos teiste NATO riikidega leping Rootsis toodetud jalaväe lahingumasinate CV90 ostmiseks.

Leedu plaanib soetada 100 CV90 lahingumasinat.

"Liitusime suure riikide rühmaga ja läbirääkimised olid edukad. Täna allkirjastame lepingu, selleks sõidan Rootsi," ütles Kaunas reedel rahvusringhäälingule LRT.

"Meie eesmärk on, et maksimaalne arv neist lahingumasinatest jõuaks kohale 2030. aastaks. Räägime tootjaga koguste suurendamisest. Seega enamik jõuab tõepoolest kohale 2030. aastaks. Samuti räägime teiste riikidega, et Leedu oleks nende prioriteetsete riikide seas, kes saavad need lahingumasinad esimesena kätte," ütles Kaunas.