Eesti vanglates kannab karistust neli Jugoslaavia sõjakurjategijat, mis on Euroopas üks kõrgemaid näitajaid. Vanglateenistuse esindaja sõnul ei soovi Eesti lähiaastatel rohkem rahvusvahelisi sõjakurjategijaid vastu võtta, sest nende ülalpidamine koormaks liiga palju Eesti maksumaksjat.

Kuigi Eesti kaasaegsed vanglad ja vabad vanglakohad muudavad riigi rahvusvaheliste organisatsioonide silmis atraktiivseks sihtkohaks, andis Eesti läinud nädalal teada, et ei soovi lähiaastatel kaaluda uute sõjakurjategijate vastuvõtmist.

Vanglateenistuse vanglate osakonna juht Tiina Unuks selgitas, et peamine põhjus on rahaline koormus ja vajadus keskenduda praegustele ülesannetele.

"Meie peamine fookus on ikkagi see, et keskendume omaenda kinnipeetavatele, keskendume Eesti-Rootsi projektile ja võimaldame nendel neljal sõjakurjategijal see karistus siin Eestis ära kanda. Rahvusvaheliselt on meile tulnud siit ja sealt ettepanekuid, et me võiks kaaluda, et meil oleks rohkem sõjakurjategijaid Eesti vanglates, aga me ei pea seda võimalikuks," rääkis Unuks.

Unuksi sõnul muudavad Eesti atraktiivseks sihtkohaks siinsed head kinnipidamistingimused.

"Meie kõige vanem vangla on Tartu vangla, mis on natuke üle 20 aasta vana. Kui Euroopas ringi vaadata, siis üldjuhul on vanglad tihtipeale tänaseks ülerahvastatud. Eestis on ju peaaegu pooled vanglakohad vabad, meil on ruumi ja võimekust täiendavalt isikuid kinni pidada. Meil on väga moderne ja kaasaegne süsteem – Eesti on Euroopa vaatest üks paremaid keskkondasid, kus vanglakaristust kanda, ja see teeb ka meid teiste jaoks atraktiivseks. Eriti veel olukorras, kus enamikus riikides on vanglate ülerahvastatuse probleem," selgitas ta.

Sõjavangid on suur kulu

Erinevalt Eesti ja Rootsi vanglakoostööst, mille puhul tulevad kinnipeetavad Eestisse eraldi kokkuleppe ja eelarvega, on rahvusvaheliselt süüdimõistetud sõjakurjategijate vastuvõtmine täielikult Eesti riigi kulu. Kui Eesti kohus tunnustab rahvusvahelise kohtu otsuse, muutub kinnipeetav juriidiliselt Eesti vangiks.

"Sõjakurjategijatega on selline lugu, et selleks, et nad Eestisse vastu võtta, peab Eesti kohus tunnustama neid kohtuotsuseid. Nad muutuvad sellest hetkest Eesti vangideks ja kogu nende ülalpidamise maksab kinni Eesti maksumaksja. Seda ei rahasta mitte keegi teine, see on puhtalt Eesti riigi kulu," ütles Unuks.

Ühe kinnipeetava keskmine ülalpidamiskulu jääb vanglateenistuse eelarves 3500–3700 euro vahele kuus, millele lisanduvad meditsiini-, kohtu- ja prokuratuurikulud.

Sõjakurjategijate puhul on väljaminekud aga tavapärasest suuremad, kuna neile tuleb tagada emakeelsed teenused.

"Kui see on Eesti riigi kulu, siis me peame arvestama sellega, et me peame pakkuma neile teatud teenuseid rohkem kui Eesti vangidele. Ma toon näite: tõlketeenus. Kõik neist ei räägi vene keelt, nad ei räägi inglise keelt, mis tähendab, et meil peavad olema näiteks serbiakeelsed tõlgid, kes tõlgivad neile baasasjad ära, aga kõik see on kulu," lausus Unuks.

"Me peame võimaldama neile serbiakeelseid ajalehti, me peame võimaldama neile serbiakeelseid telekanaleid. Kõik need olukorrad ja taolised tingimused teevad kogu selle vangistuse ülalpidamise kallimaks. See on see peamine põhjus," märkis Unuks.

Lisaks on kinnipeetavad kõrges eas, mis toob kaasa suuremad tervishoiukulud.

Tallinna vanglas on sõjakuritegude eest karistust kandmas neli vangi. Esimesena toodi siia endine Krajina serblaste vabariigi president, kes mõisteti 35 aastaks vangi ja toodi Eestisse 2009. aastal, Milan Martić.

Samuti kannab Eestis karistust Dragomir Milošević, kes on endine Bosnia serblaste armee kindral, kes mõisteti 29 aastaks vangi Sarajevo piiramise aegsete kuritegude eest ja toodi Eestisse 2011. aastal.

Tallinna vanglas "istuv" Milan Lukić oli paramilitaarse üksuse juht, kes mõisteti eluks ajaks vangi Višegradi piirkonnas toime pandud massimõrvade ja sõjakuritegude eest ning toodi Eestisse 2014. aastal.

Alates 2025. aasta aprillist kannab Eestis karistust ka neljas endise Jugoslaavia sõjakurjategija, kelleks on Radislav Krstić. Ta toodi Eestisse kandma oma 35-aastase vanglakaristuse ülejäänud osa. Krstić oli endine Bosnia serblaste armee Drina korpuse ülem, kes mõisteti esimese isikuna süüdi 1995. aasta Srebrenica genotsiidile kaasaaitamises.

Sõjavangidelt Euroopa tipus

Teistes Euroopa riikides kannab tavaliselt karistust vaid üks või kaks rahvusvaheliselt süüdimõistetud sõjakurjategijat, mistõttu on Eesti oma nelja kinnipeetavaga Euroopas esirinnas.

Unuksi kinnitusel ei tekita keeldumine rahvusvahelisi pingeid, kuna sõjakurjategijate vastuvõtmine on riigile vabatahtlik ning Eesti on seni olnud üks eeskujulikumaid panustajaid.

Unuks rõhutas, et praegune keeldumine puudutab üksnes Haagis süüdi mõistetud endise Jugoslaavia sõjakurjategijaid. Võimalikke tulevasi Vene-Ukraina sõja kurjategijaid see otsus ei hõlma.

"Kui me räägime Vene-Ukraina sõjast ja kui ükskord venelasi sõjakuritegudes süüdi hakatakse mõistma, siis see on hoopis teine teema ja seal oleme valmis diskussiooniks ning igal juhul valmis Ukrainat aitama. See meie pragune vastus ei hõlma potentsiaalseid tulevasi Vene sõjakurjategijaid," kinnitas Unuks.

Eesti ja Rootsi vanglalepe toimib teistel alustel

Unuksi sõnul pole Eestis Rootis vangide majutamine põhjuseks, miks uusi sõjakurjategijaid enam vastu ei võeta.

"Eesti-Rootsi projekt erineb põhimõtteliselt rahvusvaheliselt süüdimõistetud sõjakurjategijate vastuvõtmisest nii juriidilise menetluse kui ka rahastamise poolest. Kui sõjakurjategijate puhul jääb kogu ülalpidamiskulu Eesti maksumaksja kanda, siis Rootsi vangidega seotud kulud on kaetud kokkuleppe ja eelarvega," selgitas Unuks.

Enne kui Rootsi kinnipeetav saab Eestisse karistust kandma tulla, kontrollib Eesti kohus tema kohtuotsust. Kohus hindab kaht peamist tingimust: kas tegu, mille eest isik Rootsis süüdi mõisteti, on karistatav ka Eesti karistusseadustiku järgi ning kas määratud karistuse pikkus on mõistlik ja võrreldav Eestis mõistetavate karistustega.

"Rootsi vangide puhul on kohus kõigi puhul öelnud, et jah, need tingimused on sellised, et ta võib tulla Eestisse karistust kandma. See kuritegu, mis ta toime on pannud, on ka Eesti karistusseadustikus olemas, ja karistusmäär, mida Rootsi on talle varem määranud, jääb mõistlikkuse vahemikku – ka meie mõistame sellise teo eest sarnase karistuse aja pikkuse," selgitas Unuks.

Sellist olukorda, et meie kohus oleks öelnud, et teatud Rootsi vang ei tohi Eestisse karistust kandma tulla, sest tema süütegu on selline, mis meie väärtusruumi ei mahu, pole seni esinenud.

Osa Rootsi kinnipeetavatest on saadetud Eestisse nende enda soovi vastaselt, kuid see on Rootsi vanglateenistuse otsus. Unuksi hinnangul on töö nendega sarnane tööga, mida tehakse Eesti enda kinnipeetavate puhul, ning kaebused käivad vanglaelu juurde.

"Nende mured on samad, need probleemid on samad, need kaebused on samad, see käitumine on sarnane. Seal ei ole midagi uut meie jaoks. Öelda, et Rootsi vang kaebab rohkem kui Eesti vang, ei saa, ja et Rootsi vang on kuidagi probleemsem kui Eesti vang, seda ma ka öelda ei saa," rääkis Unuks.

Kuigi igal vangil on õigus pöörduda otse kohtusse ilma vanglaga kooskõlastamata, ei ole vanglateenistuse andmetel Rootsi vangide kaebused Eesti kohtuni jõudnud.

Rootsi vangide kaebustest õpitakse

Rootsi kinnipeetavate saabumine on pannud Eesti vanglateenistust oma seniseid praktikaid ja vangistusseadust kiiremini üle vaatama ning vajadusel uuendama.

Näiteks loobuti korrast, kus valvur pani öösiti igal täistunnil kambri juures lisaks öölambile täiendava tule põlema.

"Kui me näeme Rootsi vangide pinnalt, et mingid asjad võib-olla töötavad paremini, aga mingid asjad on meil ajas jalgu jäänud, siis uuendamegi põhimõtteid. See on täitsa tavaline töö, lihtsalt teatud juhtudel tuleb neid asju teha kiiremini, kui oleme algselt planeerinud," märkis Unuks.

Eesti vanglates – sealhulgas Tartu vanglas, kus Rootsi kinnipeetavad viibivad – kehtib üldine suitsetamiskeeld nii vangidele kui ka ametnikele. See erineb Rootsi vanglatest, kus lubatud on nii suitsetamine kui ka tubakaga ja tubakavabad nikotiinitooted.

Eestisse saabuvaid kinnipeetavaid teavitatakse keelust ette ja keelatud esemed võetakse saabumisel ära, kuid nad saavad osta piiratud koguses tubakavabu nikotiinipatju vangla e-poest. Sama õigus kehtib nüüd ka Eesti vangidele.