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Rootsi vangide tõttu otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Seoses Rootsi vangide saabumisega otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat. Teisipäeval avati uksed huvilistele, et anda vahetu ülevaade vanglateenistuse tööst. Vangla juhtkonna sõnul ollakse värbamisega graafikus ja esimesed ametnikud on juba tööle võetud.

Tartu vanglas käivad ettevalmistused seoses Rootsi vangide tulekuga, mistõttu otsitakse asutusse pea 300 uut töötajat. Kuigi esimene värbamisvoor toimus juunis, avas vangla teisipäeval uksed ligi sajale huvilisele karjääripäevaks. Vangla direktori sõnul on huvi suur ning värbamisega ollakse graafikust ees.

"Meil on aktiivselt juba kandideerinud ligi 400 inimest ja nendest 20 oleme täna ka endale juba tööle võtnud. Ma ütleks, et ligi 70 on neid, kes täna on aktiivses menetluses, et tulla Tartu vanglasse tööle," sõnas Tartu vangla direktor Merle Ulst.

Kandideerijate profiil on väga erinev. Nende seas leidub nii noori, kes otsivad esmast töökogemust, kui ka varasemalt koondatud vanglatöötajaid, kes leidsid oma tee tagasi tööle.

"Õpin gümnaasiumis ja lihtsalt võimalused tunduvad head siin ja hea otsus elus," ütles vanglat külastanud Emma.

"Olen ka samuti abiturient sellest septembrist ja see tundus huvitav, et äkki on midagi, mis jääb mulle siin väga meeldima," lisas külastaja Kristjan.

"Nägin postitust, et selline karjääripäeva võimalus on olemas ja miks mitte," sõnas külastaja Ilja.

"Selle päeva jooksul said nad tutvuda erinevate meie töölõikudega, sealhulgas proovida ka ise näiteks kambri läbiotsimist, vaadata koera näidistreeningut ja tutvuda saatebussidega," ütles Tartu vangla peaspetsialist Konstantin Nikiforov.

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaksid Tartusse jõudma juba sel kuul. Vangla direktori sõnul ollakse kinnipeetavate tulekuks valmis.

"Täna on juba august, aga täpset kuupäeva ma praegu teile öelda ei saa. Kinnipeetavad saabuvad väikestes gruppides ja ütlen, et septembri lõpuks on meil siin kohapeal olemas sada kinnipeetavat," lausus Ulst.

Vangivalvuriks saavad kandideerida täisealised Eesti kodanikud, kes peavad läbima taustakontrolli ning kehalised katsed. Riigikeele oskus peab olema väga hea, kuid inglise keele oskuse pärast muretsema ei pea: piisab, kui saab hakkama viisakussuhtlusega.

"Mis on sellest nüüd kõige tähtsam, on see, et inimesel peab olema tahe, inimesel peab olema tahe töötada just sellises asutuses, selliste isikutega ja teha seda tööd südame ja motivatsiooniga," sõnas Nikiforov.

Vangla juhtkonna sõnul ei jää praegused värbamised viimasteks ning uusi töötajaid koolitatakse juurde vastavalt vajadusele.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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