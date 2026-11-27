Valitsus kiitis heaks jäätmeseaduse eelnõu, mis paneb rõivatootjatele ja -maaletoojatele kohustuse oma valdkonna prügi käitlemine kinni maksta. Seni tegid seda kohalikud omavalitsused. Kui seadus kahe aasta pärast jõustub, kantakse kaupmeeste sõnul kulu edasi riiete ja tekstiilide lõpphinda.

Juba kaks aastat on Eestis pidanud vanu riideid ja tekstiile muust prügist eraldi koguma. Seda nõuab meilt Euroopa Liit. Kuid näiteks ühe kulunud sokipaari pärast ei hakka just igaüks jäätmejaama sõitma. Riik tunnistab, et praegu töötab süsteem kehvasti.

"Seal taga puudub äriline mõttekus, väga palju tekstiilijäätmeid läheb segaolmejäätmetesse. Seda põletatakse või ladestatakse ja sellest ei saa teha uusi asju," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.

Selle asemel, et luua lisavõimalusi liigiti kogumiseks, hakkab riik tegelema hoopis ettevõtetega. Valitsus andis rohelise tule, et alates 2028. aastast peavad tekstiilitootjad ja rõivaste maaletoojad hakkama ise oma valdkonna prügi eest vastutama. Selleks määratakse ettevõtetele tasu, mille eest peavad nad hakkama korraldama rõivaste kogumist, sorteerimist ja edasist käitlust.

"Iga kaupluse nurgas ei hakka olema jäätmekasti, seda seadus ette ei pane. Täna on nii, et kui inimene viskab ära tekstiili, siis selle eest maksab kohalik omavalitsus. Et mis sellest edasi saab, see on tema probleem. Tulevikus maksavad selle eest tootjad. Kui täna kohalik omavalitsus peab üleval seda tünni ja maksab näiteks põletustasusid või midagi muud – üldiselt läheb põletusse enamik neist rõivastest –, siis tulevikus kogu see kulu peab tulema maaletoojatele ja tootjatele. Ja nad peavad hakkama üha suuremaid tasusid maksma selle eest, et tekstiilijäätmest mingi osa vähemalt saaks uue elu," rääkis kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.

Tasu suurus pole veel selge, kuid see hakkab sõltuma sellest, kui vastupidava ja ümbertöötlemist soosiva materjaliga tegu on.

Suurte spordibrändide edasimüüja Sportland ei saa aga ise määrata, mis materjalist riided õmmeldakse, kuid vastutama peavad nad ikkagi. Ja see kulu jõuab lõpuks ka toote lõpphinda poeletil.

"Näiteks Lätis see (kulu) väga suur praegu ei ole, aga Prantsusmaal on see päris kõrge juba. Seal oli lausa, et ühe t-särgi eest võib see olla 20 senti. Aga tõenäoliselt meil see ikkagi nii suureks ei kujune," lausus Sportlandi jätkusuutlikkuse juht Viire Viss.

Tarbijate jaoks säilib riideprügi äraviimisel praegune kord. Oma elu ära elanud tekstiilid tuleb viia jäätmejaama, kasutuskõlblikud rõivad kogumiskonteineritesse. Tulevikus peaks konteinereid linnapilti lisanduma.