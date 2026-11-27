Kuigi seekordsetel riigikogu valimistel mobiilirakendust hääletamiseks kasutada ei saa, siis töö jätkub ja kindlasti tulevikus see võimalus tekib, ütles "Aktuaalses kaameras" riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Ettevalmistused m-hääletuseks on tehtud. Kas see töö läheb nüüd luhta?

Tööd on tõepoolest tehtud palju ja see oli vajalik selleks, et need lahendused, mida me valimistel kasutame, kõik oleksid turvalised ja ajakohased. Mis puudutab m-rakendust, siis me oleme selle loonud selliselt, et see vastab seaduse nõuetele, on turvaline, on töökindel. Tänases otsuses riigikohus aga leidis, et just levitamine peab olema samuti sada protsenti meie kontrolli all ja praegustes Apple'i ja Google'i rakenduse poodides see võimalik ei ole.

Kas see tuli teile üllatusena või oli see tegemata töö või kuidas te seda kommenteerite?

Rakenduspoodide teema, rakenduste laadimine, uuenduste laadimine – see on olnud fookuses mitu aastat. Me oleme teinud äppide tervikluse auditi, mis on meile näidanud, et terviklust saab kontrollida, et see on tagatud, aga see ei ole tõepoolest lihtne. Nii et meie vaatest tuleb aeg maha võtta ja jätkata pärast valimisi.

Kas see jätkamine tähendab, et te liigute selle teemaga ikkagi edasi, et see probleem, millele riigikohus viitas, et Apple'i ja Google'i abil levitamine on riskantne või kontrollimatu, on ikkagi teie hinnangul võimalik lahendada?

Me kindlasti uurime seda küsimust. Praegu mul on raske öelda, mis vastus saab olema. Aga võib ka öelda, et tehnoloogia areneb kogu aeg ja iga päev tulevad mingisugused muudatused või uuendused.

Kas te pigem usute, et tulevikus on võimalik nutiseadmega hääletada või mitte?

Kindlasti usun, et on võimalik. Mobiiltelefonist on saanud tavapärane tööriist inimestele, millega kõik teevad olulisi toiminguid ja selles mõttes mingisuguseid põhimõttelisi takistusi ei ole. M-rakendus toimib täpselt samamoodi nagu arvutirakendus. Aga selle juurde tulema tagasi hiljem.

Nii et märtsikuistel valimistel on seekord kõik, nagu kogu aeg on olnud.

Jah ehk hääletada saab elektrooniliselt ja saab ka pabersedeliga hääletada. 1. kuni 7. märtsini, võib kirja panna.