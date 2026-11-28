Eesti peab merel hädasolijad päästma isegi siis, kui Venemaa kaubalaev võib vedada relvi Ukraina vastu. Eesti mereväe ülem kommodoor Ivo Värk rõhutas "Reedeses intervjuus", et rahvusvahelised lepingud ja konventsioonid kohustavad merel iga inimelu hoidma. Tema sõnul ulatavad kaptenid merel üksteisele abikäe ka siis, kui riigid on vaenujalal.

Hiljutine juhtum Venemaa konteiner- ja kuivlastilaevaga Sparta II, mis oli Läänemerel Ukraina drooniga pihta saanud, pani meid uude olukorda: me päästsime laeva, mis oleks pidanud võib-olla põhja minema. Mida see juhtum meile õpetas, milliseid kitsaskohti välja tõi?

Ei meie ega Soome huvides ole kindlasti laevade hävimine merel, kaasa arvatud uppumine. Meil on ikkagi kohustus inimelude päästmiseks merel ja lisaks toob see rahuajal kaasa päris ulatusliku keskkonnareostuse ühel või teisel moel ja reeglina siis ka prognoosimata ulatuses.

Merepääste iseenesest on ju meie riigi kohustus läbi erinevate konventsioonide ja rahvusvaheliste lepingute. See on alguse saanud peale esimest ja teist maailmasõda, kui lepiti kokku, et inimelud merel vajavad päästmist ükskõik millises olukorras. Nii on ta ka täna: kõik merel seilavad laevad, laevakaptenid ulatavad hädas olijale oma abikäe isegi siis, kui ollakse vaenujalal. See on merel tavapärane teema ja seda teavad kõik meresõitu harrastavad hobiseilajad, kalamehed või ka kaubalaevakaptenid.

Aga kui tegemist on ikkagi alusega, mis võib-olla veab relvi, mis pööratakse Ukraina vastu?

Hoolimata sellest, kas see laev veab või vedas või võib potentsiaalselt vedada relvi, inimelud vajavad ikkagi päästmist – sellest ei saa ei saa üle ega ümber. See, mis puudutab vara või kauba päästmist, on natuke teine asi ja siin tuleb arvestada seda, et kui laev upub, kaasneb sellega kindlasti mingisugune reostus. Reostus, mis jõuab meie randa või Soome randa, reostus, millega me peame varem või hiljem tegelema. Arvestades ressurssi, mis meil Läänemerel merereostuse tõrjeks olemas on, siis kui seda on võimalik ära hoida, siis me seda ka kindlasti teeme.

Selle laeva kustutamine ja uppumise ärahoidmine oli ikkagi ainuõige otsus.

Kui ka tulevikus Ukraina droonid tabavad Läänemerel Vene laevu, me läheme appi, kulutame selle peale oma raha?

Me kindlasti läheme iga kord kohale, see on selge. Kui me tahame ennast mereriigiks pidada, siis me peame ka austama kokkuleppeid ja konventsioone.

Kas teil ei ole jäänud kripeldama küsimus, et mis selle laeva pardal ikkagi olla võis?

Me teame, mida laev deklareeris. Et seal on segakaup ja kui tule kustutamiseks läks, siis täpsustati, et seal on ka põlevat materjali mingis ulatuses. Kuivõrd see oli tõsi, me muidugi ei tea, aga reeglina kõik laevad, kes sisenevad GOFREP-i ettekandepiirkonda (kus kõik laevad peavad esitama kohustuslikud ettekanded Soome lahe vastavasse süsteemi- toim.) kas Soome poolt või Eesti poolt, annavad ikkagi teada, milline on nende last, milline on meeskonna koosseis, kuhu nad lähevad ja nii edasi.

Need laevad, mis on Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi ettevõtte koosseisus, reeglina ka annavad teada, millise lastiga nad liiguvad. See ei ole saladus – mõnikord nad ütlevad, et neil on kaasas nii palju laskemoona või sellist lõhkematerjali või ka militaarvarustust. Kuivõrd see info on adekvaatne, me tõenäoliselt ikkagi teada ei saa.

Kas kuidagi ei ole võimalik monitoorida eemalt, mis on laeva sisemuses, Iisrael laseb Gaza sektorisse sisenevad veokid läbi suurtest röntgenmasinatest. Kas tänapäevane tehnoloogia areng siin kuidagi appi ei tule?

Meil selliseid võimalusi ja vahendeid ei ole. Teisest küljest jälle, kui me oleme juba kehtestanud sellise režiimi, kus me palume laevadel ise ette kanda ja usaldame neid...

Äkki selline režiim on aegunud?

Kui ikkagi laev tuleb meile sadamasse, siis see võimalus laeva kontrollida meil on ja seda ka tehakse. On see siis maksu- ja tolliamet või keskkonnaamet või transpordiamet, kes laeva pardale läheb ja kontrollib, mis laeva pardal on. See on regulaarne tegevus, mida tehaksegi paljude kaubalaevadega. Kui nad aga meie sadamasse ei tule, siis ilmselgelt meil seda võimalust ju ei ole.

Kuidas seoses Sparta II juhtumiga koostöö soomlastega sujus?

Koostöö soomlastega sujus hästi ja on ka varasemalt väga hästi sujunud. See on mõnevõrra muutunud. Kui me räägime sõjalisest koostööst, siis peale Soome NATO-ga liitumist on see läinud väga-väga palju tihedamaks.

Selle konkreetse juhtumi puhul, kui me räägime siin merepäästest ja omavahelistest tegevustest, siis Kindral Kurvits (Eesti mereväe patrull- ja mitmeotstarbeline reostustõrjelaev -toim.) läks meie poolt välja, aga Soome pool ka palus teda appi, sest soomlaste enda päästelaev Turva on parasjagu remondis. Me omalt poolt ju kindlasti aitame, selleks ongi meil kahel pool Soome lahte see ressurss niimoodi jagatud. Helsingi merepäästekoordinatsioonikeskus oli see, kes meile palve esitas ja me muidugi kohe läksime.

Ivo Värk Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kas see oli selline hea hetk, kus te tundsite, et vau, me saame nüüd näidata, et me tuleme nüüd teile appi?

Neid juhtumeid on ka varem olnud, ma arvan, see oli üsna tavapärane rutiinne tegevus. Nii või teisiti on soomlased ka meile appi tulnud ja meie oleme neile appi läinud ning me harjutame sellist tegevust päris tihti koos. Eriti seda, mis puudutab merereostuse tõrjet või ka merepäästet – seda ressurssi on meil suhteliselt vähe mõlemal pool Soome lahte ja ilmselgelt on mõtet seda jagada ühelt ja teiselt poolt.

Nii et koostöö sujub hästi ja meie suhtlus nii Soome piirivalvega kui ka Soome mereväega on tegelikult ikka selline igapäevane, kus me vahetame andmeid, jagame ressurssi ja sünkroniseerime tegevusi.

Kas soomlaste ressursse saab võrrelda meie omadega?

Kahtlemata Soome on suurem riik, neil on rohkem võimalusi ja vahendeid. Ja kui meie tegeleme täna mereväes nii rannikukaitse kui ka sõjalise poolega, siis Soomes on selleks kaks organisatsiooni: merevägi ja piirivalve.

Mida üldse kujutab endast Eesti merevägi? Meil on vananev väike laevastik, pikad remonditsüklid. Mida selline merevägi üldse tänases keerulises julgeolekuolukorras teha suudab?

Kui rääkida mereväest numbrites ja faktides, siis meil on kusagil 500 ohvitseri, allohvitseri ja tsiviilteenistujat, seitse laeva, 20 radarit ja elektrooptilist sensorit üle kogu Eesti ranniku ja saarte. Meie organisatsioonis on mereväe staap, neli divisjoni ja mereväekool. See on lühike kokkuvõtte Eesti mereväest täna.

Vähe on meil aluseid, eelkõige peaks ikkagi olema see alus, millega merel olla.

On vähe kindlasti muidugi, ega ma ei ütle, et meil neid aluseid piisavalt on. Ma võin ka hea näite tuua: kui ma löön oma raamatu lahti seal riiulis, kus on 20 aasta tagune Eesti võimekus, siis sealt vaatab vastu 10 laeva piirivalvest ja 10 mereväest, kokku 20 laeva nendeks ülesanneteks, mis on täna kõik mereväel. Ja meil on alles seitse – ilmselgelt on sellest vähe.

Kas see on edasiminek või tagasiminek, sest need seitse on äkki tublimad, kui need 20 kunagist alust kokku?

Seda ma ka väita ikkagi ei saa, ei, kindlasti mitte. Me oleme samme teinud ilmselgelt mitte edasi, vaid tagasi. Aga tuleb arvestada ka seda, et kõik ei ole ka nüüd nii halvasti: meil on teatud sõjalisi võimed täna tegelikult rohkem kui toona. Mereline kohalolu võib-olla on väiksem kui toona, küll aga on meil aga kaldal vahendeid ja võimalusi, millega me saame vastast sõjaliselt mõjutada.

Kui tõhusad on meie aluste enesekaitsevõimekused?

Enesekaitsevõimekus nende laevade puhul on täpselt nii hea, kui see selliste aluste puhul võimalik on, arvestades laeva suurust ja funktsiooni.

Miinijahtija näiteks on meil väga spetsiifiline laevatüüp: ta on väike, ta on ehitatud ja disainitud väga konkreetse ülesande täitmiseks. Ta ei ole lahinglaev selles mõttes nagu hävitaja või fregatt või allveelaev – ta on ilmselgelt mõeldud ühe konkreetse ülesande täitmiseks. Ja seal on ka vastavalt relvad peal selliseks hädapäraseks enesekaitseks.

Tuleb arvestada muidugi seda, et meresõja kontekstis ükski miinijahtija tavaliselt üksinda kunagi ei opereeri. Nad võivad olla grupis, aga seda gruppi kaitseb alati mingisugune suurem üksus, olgu selleks õhutõrje, pealveetõrje või ka allveetõrje. Meil neid ju ei ole, küll aga opereerime meie ju koos liitlastega, seetõttu sõjalises kontekstis peaks meil olema olemas ka liitlaste kaitse ja kate.

Kui meil on sadu mereväelasi ja seitse alust, siis missugune näeb välja ühe mereväelase tavaline tööpäev? Kui palju ta merele satub?

Oi, see võib väga erinev olla. See sõltub sellest, kas mereväelane teenib kaldal või laeval. Mereväes saab tegelikult ju väga erinevaid asju teha: ka täna näiteks saavad ajateenijad praktiliselt igal pool mereväes olla: kas kaldal, laeval, staabis, logistikas, olla ka tuuker ja nii edasi. Nii et ta natuke sõltub sellest, kus see mereväelane parasjagu teenib.

Aga muidugi positiivne on see, ja ma olen alati seda öelnud, et võrreldes meie maaväe kolleegidega sa saad magada alati omas voodis. Saad noa ja kahvliga süüa kolm korda päevas. Nii et teatud eelised on sellel mereväeelul ikkagi olemas.

Kui paljud meie mereväelastest siis reaalselt merel käivad?

Ma ütlengi peast praegu, aga üle poole on laevade meeskonnas ja merel.

Kui tihti teie suhtlete kaitseväe juhatajaga ja kas merevägi on natukene selline omaette seisev üksus? Umbes, et mis teie, maarotid, ka teate, mis merel toimub?

Ei ole ikka nii. Mõnikord peetakse mereväge eraldiseisvaks, aga taas, jällegi, merevägi on üks osa kaitseväest, üks kolmest põhiväeliigist.

Keskkond on muidugi väga teistsugune kui maa peal, võib-olla vajab see aeg-ajalt selgitamist, täpsustamist ja ei ole kõigile iseenesestmõistetav. Nagu ma juba mainisin, õigusruum on ikkagi väga ja väga palju erinev ja see omakorda sunnib meid natuke teistmoodi mõtlema ja ka tegutsema.

Et maapealne osa sõjaväest ei pruugi lõpuni saa aru, et miks me ei lase vaenlase laeval põhja minna?

Täiesti võimalik.

Võib-olla hea näide on ka see, kui küsida eestlaselt, kui suur on Eestimaa, siis kõik ütlevad 45 000 ruutkilomeetrit. See tuleb geograafiaõpikust, jah. Huvitav on aga see, et me ju ei räägi üldse suveräänsest merealast ja kui me selle sinna juurde liidame, siis Eestimaa on oluliselt suurem – seal 71 000 ruutkilomeetrit. Nii et me millegipärast ei arvesta merd kui enda suveräänset ala.

Te olete kaitseväes 1992. aastast alates. Kuidas te mereväkke sattusite, olete te mere äärest pärit?

Ma olen pärit üldsegi Peipsi äärest Tartumaalt. Ma võib-olla natuke läbi juhuse sattusin mereväkke, kui peale keskkooli lõppu vabatahtlikuna kaitseväkke tulin, siis ma lihtsalt sattusin olude sunnil Tallinnasse teenima. Ja kui tagasi minnes oli soov alustada õpingutega Tartu Ülikoolis, siis mingil hetkel mulle helistati ja küsiti, et ülikooli alguseni on veel aega, äkki tuled ja teed natuke lihtsalt siin meie juures tööd edasi. Siis sinna need Tartu Ülikooli õpingud jäid ja sealt minu tegevväelase karjäär algas.

Merel loodame paljuski oma rikaste naabrite, Soome ja Rootsi peale. Kuidas nemad sellesse suhtuvad?

Kõigepealt võib-olla tuleks vahet teha sellel, et me räägime sõjalistest tegevustest või rahuaegsetest ülesannetest – seal on päris suur vahe. Kui sõjaajal toimib kõik näiteks kollektiivkaitse raamides vastavalt plaanidele ja koorma jagamisele, siis kindlasti tulevad liitlased meile appi ja seal ei ole vahet, kas need on rikkad liitlased või natuke vaesemad liitlased.

Küll aga rahuajal reeglina ei tule ükski teine riik meie eest asju ära tegema. See lihtsalt on niimoodi, et rahuaegne seaduste jõustamine või kohustuste täitmine on ikkagi riigi enda vastutus. Ja see ei ole see, kas me oleme rikas või vaene riik – lihtsalt me peame seda tegema, sest riigi suveräänsuse tagamine ja seaduste jõustamine ikkagi on meie ülesanne.

Me võime siin võrrelda, et ega Läti politsei ei tule ju Eestisse kiirust mõõtma või pätte püüdma. Seda me peame ikkagi ise tegema. Küll aga jällegi, mingil määral võib ju teiste peale loota ja abi küsida, aga need on suhteliselt erandlikud juhtumid, nii nagu ka meie politsei ju tegelikult abistab kolleege Poolas ja Lätis.

Aga ikkagi me ise peame omama seda võimekust, meie ise peame seda kõike juhtima ja nagu ma ütlesin, on vähe tõenäoline, et keegi tuleb meie eest asju ära tegema.

Kui Läänemerel käivitub NATO artikkel 5, mis siin toimuma hakkab?

Toimuvad tegevused vastavalt meie rahvuslikele ja kollektiivkaitseplaanidele.

Kas meri on laevu täis?

Meri saab olema laevu täis.

Ma arvan, et see on see koht, kus ma väga palju detailidesse ei saagi minna. Võin lihtsalt öelda, et need tegevused toimuvad erinevatel tasanditel ja neid ka harjutatakse päris detailselt.

Ivo Värk Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kui ruttu need laevad siia jõuavad?

Suhteliselt ruttu.

Kui Soome sai NATO liitlaseks öeldi, et Läänemerest sai NATO järv.

See kõik sõltub natuke sellest, millises konfliktifaasis me oleme, kui palju me tegelikult ise kontrollime merd, kui palju kontrollib seda merd vastane. See ei ole selline binaarne küsimus või vastus sellele.

Kui keegi räägib jällegi sellest "NATO järvest", see termin või käibefraas, mida siin on kasutatud, siis mina ütlen, et see on väga ebaprofessionaalne ja suure tõenäosusega ei saa selle termini kasutaja üldse aru sellest, kui keeruline või kompleksne on Läänemeri oma erinevate nüanssidega. Läänemeri on ja jääb ikkagi meresõjalises vaates selliseks vaidlustatud ja keerukaks tegevuspiirkonnaks ja seda kõigile osapooltele.

Et me ei saa panna Venemaa jaoks teed täiesti kinni?

See on plaanide küsimus. Teatud konfliktiastmetes me ei saa, teatud astmetes on see mingil hetkel võimalik.

Rootsi on avaldanud kartust, et Venemaa võib okupeerida Gotlandi saare ja valmistub selle kaitseks. Aga kuidas on lood Saaremaa ja Hiiumaa ja väga paljude teiste laidudega, kuhu samamoodi võivad minna venelased peale ja seal oma baasi püsti panna?

Nii nagu terve maismaa, on ka saared meie jaoks ülimalt olulised. Kui liitlased tunnevad oma saarte pärast muret, tunneme ka meie oma saarte pärast muret. Kõik lahingud ei toimu Ida-Eestis, see võib kanduda ka Lääne-Eestisse ja Lääne-Eesti saartele. Plaanid, mis meil on – nagu ma ütlesin, rahvuslikud ja kollektiivkaitseplaanid, kätkevad ikkagi terviku Eesti kaitsmist või terviku vaatamist ühisena, ja sealhulgas on ka Lääne-Eesti saared meile väga olulised.

Eesti on väga väike riik ja üleval on küsimus, et kui inimesi on vaja evakueerida, siis kuhu? Ikka esimene mõte on olnud, et Lääne-Eestisse.

Jah, me oleme ju väga keerulises olukorras. Me ei saa ennast selles küsimuses võrrelda kuidagimoodi Ukrainaga, meil ei ole kuhugi väga palju taanduda. Meri on ees ja mere taga võib olla maa, aga sinna on vaja pääseda. See ei pruugi olla Saaremaa või Hiiumaa, hoopis kaugemal võib olla see turvaline piirkond. Inimeste evakuatsioon on kindlasti väga tõsine teema, millele tuleb tähelepanu pöörata ja millele on ka tähelepanu pööratud plaanides.

Möödunud talv näitas, et meil võib meri jääda korraliku jääkatte alla. Kui paljud meie alustest on jääklassi sõjalaevad?

Meie seitsmest sõjalaevast saavad kolm: Vambola, Raju ja Valve opereerida jäätingimustes. Küll erinevalt. Neil on niisugune kergem jääklass, ehk siis väikse jääga on võimalik nende laevadega veel liikuda. Kolm miinijahtijat ilmselgelt on plastikust ehitatud ja seal mingit erilist jääklassi ei ole. Ja meil on üks laev, millel on päris tõsiseltvõetav jääklass – see on Kindral Kurvits. Selle laevaga ei ole mitte ainult võimalik sõita, vaid päriselt opereerida jääs.

Kui rääkida siin sellest, kas sõjalaevadel peab olema üldse jääklass ja kas me peame olema võimelised opereerima jääs, siis vaadates kõiki meie kolleege lähedal ja kaugel, ei ole sõjalaeval väga mõistlik omada tõsist jääklassi. See toob kaasa väga suured piirangud. Esmalt on jää sees üldse väga keeruline sõda pidada, see on ülimalt piirav keskkond, seal ei saa paljusid sensoreid ja relvasüsteeme üldsegi kasutada või paljusid tegevusi ellu viia. Teine asi, et see teeb laeva ehituslikult juba suureks ja kohmakaks, kaalu tuleb palju juurde, kiirust jääb vähemaks ja nii edasi. Ja sellepärast ei ole ka reeglina väga paljudes riikides tõsise jääklassiga sõjalaevu.

Meil on aga ka hästi palju teisi ülesandeid, mittesõjalisi, mis sunnivad meid ikkagi jäistes oludes opereerima, olgu selleks olukorrateadlikkuse loomine, merereostuse tõrje, merepääste, kriitilise taristu kaitse või rahvusvaheliste sanktsioonide jõustamine ja ka korrakaitseülesanded saartel. See kõik eeldab seda, et sa ikkagi liigud kõigi aastaaegadega ja ilmastikuoludega.

Veebruaris läks teil üks alus, Admiral Cowan, jää tõttu rivist välja.

Nii juhtus sellepärast, et meie eesmärk oli viia kolm laeva Saksamaale et me saaks väljaõppe ja ettevalmistusega jätkata. Kaks laeva viisimegi ära, ühe laeva puhul lihtsalt jäime niimoodi hiljaks, et me ei saanud jääst enam läbi, tuli tagasi tulla.

Uute aluste hankimine on kallis ja nende valmimine pikaajaline protsess. Selles mõttes oleme vaenlasele kerge saak. Tuleb tabada seitset alust ja ongi kõik.

Kallis ja aeganõudev on tegelikult kõik, mida kaitsevägi soetab ja kasutab. Nii see on, samas on see kõik hästi suhteline: palju me siis oleme nõus selle omariikluse tagamiseks investeerima.

Kui nüüd rääkida sellest, kui haavatavad on laevad, siis jah, kindlasti on nad haavatavad. Aga kõik sõltub ka hästi paljudest asjaoludest: millised laevad meil on, millised võimekused on laevadel, millises keskkonnas me opereerime, kas me oleme üksinda või liitlastega, ei ole mõistlik kunagi üksinda neid asju teha.

Ja väita, et laevad on kerge sihtmärk, ka ei saa, sest kui me vaatame siin juhtumeid Ukrainas ja ka nüüd Läänemerel, siis nagu me nägime, lihtsa drooniga ikka ei ole võimalik laeva kohe põhja saata. Selline see elu on, nagu ma ütlesin: tuleb kasutada oma vahendeid kavalalt, tuleb teada ja tunda keskkonda ja tuleb siis teha seda koos oma liitlaste ja naabritega.

Kas see on normaalne, kui ebasõbraliku riigi laev võib viibida meie territoriaalvetes, sest on tegemas rahulikku läbisõitu?

Mereõigus kui selline on ju lahutamatuks osaks reeglitele põhinevast maailmakorrast. Ja kui meie eesmärk on seda kaitsta, seda maailmakorda, siis me peaksime olema ettevaatlikud, kuidas me asju käsitleme ja millised on meie soovid ja ambitsioonid muuta seda mereõigust, sest see teisest küljest ju ka kaitseb meid. See kaitseb ka Vene Föderatsiooni ja tema vahendeid ja laevu, millega ta opereerib siin Läänemerel. Vastavalt sellele, kuidas on rahvusvahelises mereõiguses erinevad merealad sätestatud, on ka Vene Föderatsioonil õigus liikuda Läänemerel, sealhulgas ka Soome lahel.

Naljaga pooleks võib öelda, et te olete Läänemerel kaks lahingut kaotanud. Möödunud aastal ebaõnnestus teil varilaevastiku aluse pardale minek, selle aasta kevadel oli Vaindloo lähedal ankrus umbes 30 Vene varilaevastiku naftatankerit ja te ei üritanudki midagi ette võtta.

Vaindloo lähedal asuval isetekkelisel ankrualal on pidevalt laevu, mis ootavad sadamasse sõitu Vene Föderatsiooni poole – Ust-Lugasse või Primorskisse. Tippaegadel on seal olnud praktiliselt 45 laeva. Millised laevad need on olnud? See dünaamika on natuke muutunud. Varasemalt olid tankerid, peale viljakoridori ja viljavedude lõppemist Mustal merel on pooled neist kuivlastilaevad, mis vilja välja veavad.

Kuna need laevad – sanktsioneeritud laevad eelkõige ja need, millel on sanktsioneeritud laevade tunnused, mida me peame varilaevastiku laevadeks – asuvad väljaspool Eesti territooriumi, on meil väga vähe võimalusi neid külastada ja nende pardale minna. Meil on võimalus siis, kui need laevad ei kanna lippu või nende lipp ei ole selge või on vaidlustatav, siis on tegelikult sõjalaeval õigus minna ja kontrollida seda lippu. Neid juhtumeid on olnud. Küsimus on alati olnud see, et kas see tasub ennast ära? Seal tekib hästi palju selliseid järeltegevusi ja siis on küsimus selles, kas riik soovib selle kõigega tegeleda – see ei ole odav.

Ja peale seda, kui me eelmise aasta mais Jaguariga tegelesime, alustas Vene Föderatsioon regulaarsete patrullidega Läänemerel. Igal ajahetkel oli kohapeal üks või kaks Vene Föderatsiooni sõjalaeva ja nad andsid selgelt mõista, et nad kaitsevad sanktsioneeritud laevade liikumist, et kaitsta oma nafta- ja gaasieksporti, millest nende majandus tugevalt on sõltuv. Me võime isegi öelda, et Venemaa puhul võib seda pidada rahvuslikuks huviks või selliseks tähtsaks asjaks ja seda rahvuslikku huvi on nad nõus kaitsma ka sõjaväega, kui selleks vajadus on.

See iseenesest näitabki seda, et mingeid jätkutegevusi ei ole alati mõistlik provotseerida, kui jääb üles küsimus, et mida me sellest võidame.

Aga mida me saame nende varilaevastiku aluste vastu teha?

Sanktsioneeritud laevu ei saa ükski Euroopa Liidu riik võtta oma vetesse ja pakkuda neile teenuseid. Ükski nendest laevadest ei sõida läbi Euroopa Liidu riikide territoriaalvete, ehk siis nad ei tulegi kunagi meie juurde. Ja kuidas neid nüüd mingil määral kontrollida, on eraldi küsimus – see ongi keeruline.

Ma olen varem ka öelnud, et sanktsioonid ei tööta, kui me neid sanktsioone ei jõusta. Kui me oleme püüdnud paaril korral minna pardale, et neid kontrollida, siis on need jäänud üksikuteks juhtumiteks. Prantsusmaa on seda ka teinud, Belgia on seda teinud ja kuna seda on tehtud väljaspool Läänemerd, kus Vene Föderatsiooni esindatus on oluliselt väiksem kui täna siin, siis on see ikkagi ka vilja kandnud – seal on esitatud nõudeid nende laevaettevõtjate või lipuriikide vastu ja iseenesest see ikkagi paneb Venemaa mõtlema.

Meil tuleb valvata ka veealust kriitilist taristut. Kuidas seda üldse tehakse ja kas siin on Soomel ja Rootsil rohkem võimalusi? On ka öeldud, et me peaksime rohkem kohal olema – mida see tähendab, et peabki kaabli kohal valvama meie patrull-laev?

Kriitilise taristu kaitse teema kerkis meil esile peale seda, kui me ühel või teisel moel seda tunda saime. Balticconnectori puhul võib-olla vähem, aga Estlink mõjus ikka oluliselt rohkem ja valusamalt, sest me olime selle kaabli selles pooles, kus oldi saajad.

Tegelikult tehti meil ju muudatused majandusvööndi seadusesse ja kaitseväe korralduse seadusesse, millega anti ülesanne kaitsta kriitilist allveetaristut või veealust taristut kaitseväele. See iseenesest on suhteliselt ebatavaline ja harukordne, sest enamuses riikides üle maailma ei ole see roll kui selline selgelt määratletud. Positiivne on see selle pärast, et kui roll kellelegi konkreetselt määrata, siis on sellel konkreetsel organisatsioonil ka võimalus planeerida selleks ressursse, planeerida võimeid, omada volitusi läbirääkimisteks taristuomanikega või teiste osapooltega – tekib süsteem. Meil on olnud nüüd võimalik see süsteem luua ja meil on tegelikult päris hea suhtlus taristuomanikega.

Kui keegi nüüd küsib, kas seda veealuse taristu lõhkumist on võimalik tulevikus ära hoida, siis ma võin vastata, et kahjuks ei ole. Jah, lõpuni ei saa keegi tagada nende veealuse taristu objektide turvalisust. Me saame seda teha vaid siis, kui me lõpetame igasuguse laevaliikluse üle nende kaablite või torujuhtmete ära. Küll aga on meie kohalolek teatud määral heidutava iseloomuga, kui kellelgi on tahtmine ja soov seda tahtlikult teha.

Ja teine asi, miks on vaja kohal olla on selleks, et olla võimeline kindlaks tegema, kes seda tegi, millal ta seda tegi, et hiljem tema vastu nõue või kaebus esitada.

Ivo Värk ja Astrid Kannel Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kui palju me saame kohal olla?

Me saame kohal olla täpselt nii palju, kui meil selleks aluseid on – selliseid aluseid, mis saavad püsivalt ja päris pikalt olla kohal. Ja meie roll ei ole tegelikult mitte ainult see, et me vaatleme, kes sealt üle sõidab, kes mida parasjagu teeb, kas lohistab või ei lohista ankrut, me teostame ju regulaarselt kontrolli ka merepõhjas. Me vaatame ikkagi põhjalikult üle selle, kas mingisuguse aja jooksul on mingisuguseid muutusi toimunud selle taristu lähedal või ümber.

Kas praegu, näiteks täna, kontrollib keegi kusagil mõnda juhet?

Konkreetselt mitte, aga meil on laev merel, kes on võimeline reageerima ja me püüame alati hoida kaks kuni kolm laeva püsivalt merel just selleks, et me saaksime kiiresti reageerida sellistele juhtumitele.

Kui palju on Läänemeres täna Venemaa allveelaevu ja kas neid on ka aeg-ajalt näha? Kas on ka võimalik, et kusagil meie ranna lähedal lihtsalt tõuseb veest välja Venemaa allveelaev ja ongi nii?

Me teame, kui palju on Vene Föderatsioonil Läänemerel allveelaevu. Me reeglina teame, kus kohas nad liiguvad. Venemaa tegevus merel on olnud vägagi professionaalne. Seal ei ole olnud kuidagi midagi provokatiivset ja kõik need meie kohtumised merel Vene Föderatsiooni Balti laevastiku alustega on olnud suhteliselt normaalsed, sõjaväelaslikult täiesti normaalsed. Nende tegevus on olnud professionaalne ja meie tegevus ka.

Mis puudutab allveelaevu, siis nende tegevus ja liikumine toimub ka vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile. Seal on teatud piirangud, et allveelaev näiteks isegi siis, kui nad kasutavad rahumeelse läbisõidu õigust Eesti vetest, peab liikuma vee peal, kandma lippu ja nii edasi, ei tohi opereerida relvasüsteeme, aga see on ka teiste laevade puhul niimoodi. Kuna meil on Soome lahe keskel jäetud laevaliikluseks eraldi ala, siis Vene Föderatsioon on seda kasutanud, kõik laevad – ka allveelaevad – on pidanud kinni reeglitest, ja need sukeldumised, mida siin tehakse peamiselt väljaõppe eesmärgil, on kõik viidud läbi kuskil Gotlandi lähedal, kus on Läänemere kõige sügavamad kohad.

Nii et Soome või Rootsi reisilaeva alt Venemaa allveelaevad läbi ei sõida?

Ei ole seda siiamaani juhtunud ja tõenäoliselt ka nende enda julgeoleku kaalutlustel nad seda vist teha ei taha, sest Soome laht on suhteliselt kitsas mereala, siin ei ole väga palju ruumi, ei ole ka väga sügav, allveelaeval ei ole üldse mitte mugav siin opereerida.

Ja kui palju venelastel siin allveelaevu on?

Rohkem kui kolm.

Kas nad on võimelised kandma tuumarelva?

Ei, tuumarelvadega allveelaevad reeglina Läänemerre ei sisene. Seda on juhtunud paaril korral ja see on siis olnud mereparaadi ajal, aga enamasti on kõik diiselallveelaevad.

2023. aastal liideti merevägi Politsei- ja Piirivalveameti laevastikuga. Te saite keerulises julgeolekuolukorras lisaülesandeid juurde – merepääste, reostustõrje. Kas see liitumine on andnud mereväele uut hingamist või on see pigem teie käsi-jalgu sidunud?

Nii ühte kui teist, see on see päris aus vastus siin. Ta on andnud kindlasti meile uut hingamist, sest mitte ainult laevad ja ülesanded, vaid juurde tulid ka inimesed ja personal – me saime sealt juurde päris märkimisväärse osa uusi mereväelasi. Ülesandeid tuli kindlasti juurde, aga me kasutame nii korrakaitseliste, rannakaitse kui ka sõjaliste ülesannete puhul ikkagi samu platvorme, samu inimesi, samu võimeid. Küsimus ei ole mitte selles, kas me teeme rohkem või vähem, küsimus on selles, kuhu me seame selle tasakaalu ja mida me ühel või teisel hetkel kõige tähtsamaks peame.

Kas ja kuidas on Ukraina sõda Eesti mereväge muutnud?

On ikka, ma ei saaks öelda, et ei oleks. Meie suhtlus Ukraina kolleegidega on andnud meile päris palju informatsiooni selle kohta, kuidas Vene Föderatsioon on viinud läbi sõjalisi operatsioone Mustal merel. Me oleme ka näinud, kuidas Vene Föderatsiooni merevägi on kandnud Mustal merel saadud õppetunnid ühel või teisel määral üle oma Läänemere laevadele.

See kõik on selline päris huvitav protsess ja me oleme ikkagi püüdnud oma uute võimete puhul, näiteks ka uute väekaitsekaatrite, laevade ja teiste soetatavate süsteemide puhul arvestada Ukrainast tulnud õppetundidega.

Kas merevägi on prestiižikas koht noortele?

Meil statistika näitab, et merevägi on populaarne ja muutub aina populaarsemaks. Ma ei tea, mis on selle põhjus – ma loodan, ma julgen arvata, et see, et merevägi on mingil hetkel olnud rohkem pildis, mis on aidanud meil võib-olla inimesi värvata.

Meil on ajateenijatest üleajateenijaks jääda soovijate hulk kuskil viis korda rohkem kui maaväes, meil lihtsalt pole nii palju kohti, et saaksime seda ajateenijatele pakkuda. Nii et ma arvan, et meil on prestiižikas merevägi.

Mis on need omadused, mis teevad ühest mereväelasest hea mereväelase? Ei jää merehaigeks?

Hea mereväelane on see, kes ujuda ei oska, siis ta võitleb laeva püsimise eest kauem.

Eesti hangib relvasüsteeme ja moona nii nagu ei iial varem pärast taasiseseisvumist. Mida on mereväele praegu kõige kiiremini vaja?

Kõige olulisem on meie jaoks ikkagi laevade väljavahetamine. Meie kõige vanem laev saab järgmisel aastal 50 aastatseks ja sealt riburadapidi tulevad ka teised laevad. Kui me laevastiku uuendamisega ei tegele, siis merevägi vaikselt sureb ja hääbub. Kui meil ei ole laevu, ei ole merel kedagi. Kui merel ei ole kedagi, siis on seal varsti keegi teine ja seda me siis mingil määral enam ei kontrolli.

Kuidas see nii on läinud, et elades tuhandeid aastaid mere ääres, oleme me rahvana merest tegelikult ikkagi justkui võõrdunud.

Lihtne selgitus võiks olla see, et me tegelikult oleme ju olnud terve generatsiooni, kui mitte poolteist generatsiooni merest ära lõigatud. Nõukogude ajal kontrollis ligipääsu kaldale ja merele ju süsteem või riik ja seetõttu tavakodanik, kes tuli kaugemalt, ei saanudki üldse mere äärde. See võib-olla distantseeris eestlasi merest ja see mere taastutvustamine võtab hästi palju aega.

Teine asi võib-olla on see, et isegi peale taasiseseisvumist kõik see, mis oli toona süsteemi poolt opereeritav, ei kandunud otse üle eraettevõtlusesse , jäi võib-olla toona ligadi-logadi, kelle iganes üles korjata. Ja ma arvan, et selleks, et merega tegeleda, peab olema väga tugev riigi merenduspoliitika, soov ja tahe merd kasutada kui majandusharu, kui rahvusliku rikkuse allikat. Ja kui riik seda niimoodi teeks, meie merendus tervikuna kosuks ja kasvaks. Siis ma ei peaks enam muret tundma selle väikese väeliigi pärast.

Kui palju on Läänemeres veel teise maailmasõja aegset kõikvõimalikku lõhkevat ja mürgist kraami, mida see endast kujutab?

Erinevat lõhkematerjali, sealhulgas miine, torpeedosid, pomme ja kõike seda on jätkuvalt Läänemeres piisavalt palju. Seda on ka veeskatud esimese maailmasõja ajal ju meeletutes kogustes. Ma arvan, et me lõpetasime erinevate miinide-torpeedode lugemise siis, kui see number oli kuskil 2000 juurde jõudnud ja see on reeglina olnud selliseks igapäevatööks.

Meil ongi suurepärane keskkond, ma olen seda ka erinevatele liitlastele pakkunud, et kui te tahate päris asju teha, ja need on kõik päris asjad, siis tulge Eestisse, saate väljaõppe käigus kõige sellega tegeleda. Kui palju seda kõike veel on, seda on raske öelda. See töö ei katke ja tõenäoliselt tuleb järgnevatel põlvkondadel veel palju-palju teha.

Kui ohtlikuks see mere meie jaoks teeb?

Kõik see, mis toimub mere peal, ei ole kindlasti ohtlik. Võib-olla spetsiifilised tööd, mis toimuvad merepõhjas – taristu loomine, olgu need siis meretuulepargid, kaablid, torujuhtmed –, see eeldab ikkagi põhjalikku kontrolli ja seda me ka teeme nende taristuomanikega vastavalt vajadusele.

90-ndate esimeses pooles leppisid Eesti ja Soome kokku selles, et Läänemere keskele jääb laevatee venelastele, ehkki tegelikult on rahvusvahelise mereõiguse järgi igal riigil õigus kehtestada oma rannast 12 meremiili laiune territoriaalmeri. Kuna Soome laht on mõne koha pealt kitsam kui 24 meremiili, siis tegelikult oleks me saanud panna selle tee venelastele kinni. Kui seda oleks tehtud, kas meil oleks täna lihtsam?

Ma arvan, et meil oleks täna väga palju keerulisem. Kui me ei oleks jätnud seda konkreetset laevaliikluse tsooni Soome lahe keskele, siis meie idanaaber oleks lihtsalt meie territoriaalmerest läbi sõitnud ja ei oleks pidanud mitte sõitma nii kaugelt, vaid oleks võinud Tallinna külje alt lihtsalt tuimalt läbi sõita. Toona kindlasti oli see õige otsus, kes iganes selle ka tegi, see oli teadlik ja tark ning ei pannud meie territoriaalmerd Soomega otseselt kokku.

Ivo Värk Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Meil on ka üks allveelaev, Lembitu, aga see on muuseumis.

Ma olen allveelaevaga sõitnud. Allveelaevas ei ole mitte midagi niisugust eriskummalist või põnevat, seal ei ole ühtegi akent, lihtsalt välja ei näe lihtsalt ja liikumine on ka oluliselt teistsugune. Isegi meremehel on allveelaevas hästi kummaline olla, sellega tuleb harjuda.

Minu käest on küsitud, kas ma tahaks allveelaeva – muidugi ma tahaks allveelaeva! Nii nagu iga maaväelane tahaks tanki, allveelaev iseenesest on ikkagi väga ja väga võimekas vahend. Näiteks kõige parem vahend teise allveelaeva otsinguks või jahtimiseks. Ja nüüd on see küsimus, kas meie väikse riigi puhul on see kõik ülalpeetav ja soetatav?

Kunagi meie riigil oli kaks allveelaeva.

Jah, jah. Selleks viidi ka korjandus läbi. Aga ei pea tingimata allveelaeva olema. Ma tahaks siiralt loota, et me saame ühele poole käimasoleva laevahankeprotsessiga ja selliselt, et need laevad ka ükskord meie mereväe teenistusse jõuavad.