Kuigi pärast Venemaa laeva ründamist nädalavahetusel pole ohuhinnang Soome lahele muutunud, tuleb valitsuse hinnangul valmis olla, et Ukraina drooniründed võivad korduda. Kui järgmine rünnak peaks toimuma Eesti vetes, sekkuvad vajadusel merevägi, politsei ja Soome liitlased.

Eesti võimud peavad tõenäoliseks, et Ukraina võib droonidega rünnata veel teisigi Soome lahes olevaid Venemaale kuuluvaid laevu. Kui see peaks toimuma Eesti territoriaalvetes, siis kuulugu põlev laev liitlasele või vaenlasele, appi tuleb minna igal juhul.

"Kui vastase laev on pihta saanud ja meremehed on vees, siis on kohustus neid aidata. Neid ei jäeta sinna, see on sõjaõiguse järgi ka. Meie praegu oleme siiski mitte üks konflikti osapool, vaid meil on rahvusvahelise mereõigusega määratud oma alad, kus me abi peame osutama," lausus kaitseminister Martin Herem.

"See risk, et leke tekib või mingisugune reostus tekib, on kõrge, mis tähendab seda, et nii Eesti kui ka Soome pool on valmis reageerima ja me teeme seda koos," peaminister Kristen Michal.

Möödunud laupäeval ründas Ukraina Soome lahes droonidega Vene kaubalaeva. Alus triivis Soome vetesse ning päästeoperatsiooni eest vastutasid Eesti abiga soomlased. Kui midagi sarnast peaks juhtuma Eesti vastutusalas, võtab juhtimise üle siinne politsei lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus.

"Kui meil endal sobivaid aluseid ei ole - kahtlemata kaubalaeva kustutamine endast eeldab oluliselt suuremate aluste olemasolu - loomulikult sõltub see sellest, kus parasjagu sündmus aset leiab, kuidas on võimalik nendele oludele juurde pääseda. Aga loomulikult kaasame mereväe, kaasame oma partnerid Soomest," sõnas PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar.

Kaitsevägi, kuhu kuulub ka merevägi, ei pidanud teemat täna uudise vääriliseks ega soostunud kommentaari andma. Üldiselt pole aga niisugused rünnakud neutraalse riigi territoriaalmeres lubatud, kuid siin kehtib erand, ütles mereõiguse ekspert Alexander Lott.

"See rünnak sai meresõjaõiguse järgi toimuda üksnes põhjusel, et Eesti ja Soome on kehtestanud Soome lahes majandusvööndikoridori. Ehk kui sellist majandusvööndikoridori Soome lahes ei eksisteeriks, siis igasugused rünnakud Eesti ja Soome territoriaalmeres rahvusvahelise laevaliikluse vastu, sealhulgas Vene sõjalaevade vastu, ei oleks õiguspärased," sõnas Lott.

Ohuhinnang meie piirkonnale juhtumi tagajärjel muutunud pole. Ka merel reisimine on praegu sama turvaline kui varem.

"Need rünnakud on toimunud peamiselt lahe idaosas. Need rünnakud on olnud selgelt Vene kaitseministeeriumiga seotud aluste vastu. Kuigi see pilt ei näe kuidagi ilus välja, siis ma ei saa kuidagimoodi öelda, et oht otseselt meie mingisugusele reisi- või kaubaliiklusele Soome lahes Läänemerel praegusel hetkel oleks kasvanud," ütles Herem.