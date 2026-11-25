Viimase nelja kuu areng annab alust arvata, et selle aasta musta reede ja jõulukinkide osturaha jõuab varasemast suuremas osas kohalike kaupmeesteni, kirjutab Lauri Matsulevitš.

Eestis on saanud tavaks, et aasta lõpu ostuhooajal kasvab hüppeliselt pisipakkide tellimine Aasia veebipoodidest. Tänavu sügisel on aga olukord muutunud. Uute tollitasude kehtestamise järel on väikesaadetiste tellimine väljastpoolt Euroopa Liitu kuni viis eurot kallim kui veel suve alguses. See muudab väikese väärtusega pakkide tellimise majanduslikult vähem mõttekaks ja osa seni välismaale läinud osturahast võib jõuda hoopis Eesti kaupmeesteni.

Juulis kadus senine maksuvabastus alla 150-eurostele saadetistele ja väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvatele väikepakkidele hakkas kehtima kolmeeurone tollimaks. Novembris lisandus sellele veel kaheeurone pakkide käitlustasu. Seni moodustasid sellistest saadetistest suure osa Aasia e-kaubandusplatvormidelt* tehtud tellimused.

Esimesed andmed viitavad sellele, et uued tasud on tellimist Aasiast vähendanud. Maksu- ja tolliameti andmetel on kolmandatest riikidest saabuvate pakkide arv alates juulist järsult vähenenud (vt joonis 1). Märgatavalt on muutunud ka Hiina osakaal saadetistes. Kui varem tuli umbes 80 protsenti väikepakkidest Hiinast, siis juulis ja augustis pöördus see suhe vastupidiseks: ligikaudu 80 protsenti pakkidest saabus hoopis muudest riikidest.

Välismaalt tellimise muutust saab hinnata ka kaardimaksete statistika põhjal. Sellest on võimalik näha nii seda, millises riigis makse vastu võeti, kui ka kaupmehe tegevusala.

Eraisikute e-poodides tehtud kaardimaksetest nähtub, et alates juulist on piiriüleste e-ostude seas vähenenud kaardimaksed üldise kaubanduse, spetsialiseerunud kaubanduse ja kaubamajade kategooriates. Kõige rohkem on nende kaubakategooriate puhul maksed vähenenud Iirimaale, kus keskmine maksesumma on olnud viimastel aastatel 20 euro kandis, ning mõnevõrra vähem Ühendkuningriiki (vt joonis 2).

Iirimaa puhul ei tähenda see tõenäoliselt seda, et eestlased oleksid hakanud vähem ostma just Iiri kaupmeestelt. Seal asuvad aga suurte rahvusvaheliste e-kaubamajade arvelduskeskused ja seetõttu võib Iirimaale tehtud kaardimaksete vähenemine peegeldada hoopis ostude vähenemist kolmandate riikide kaupmeestelt, kelle saadetisi juulis kehtima hakanud tollimaks puudutab. Ühendkuningriigi puhul tuleb silmas pidada, et Euroopa Liidu tollimaks kehtib ka sealt tellitud väikekaupadele.

Muutus ei ole seejuures sugugi väike. Nii eelnevate kuude kui ka aastataguse kvartaliga võrreldes olid kolmandas kvartalis maksed kaubamajade ja üldkaupade kategooriates keskmiselt ligi seitse miljonit eurot kuus väiksemad.

Samal ajal paistab, et osa e-oste on liikunud teiste riikide, sealhulgas Eesti kaupmeeste juurde. Eesti e-kaubanduse elavnemisele viitab pangalingiga tehtud maksete kasv kolmandas kvartalis. Pangalinki kasutavad peaaegu eranditult ainult Eesti kaupmehed ja statistikas saab eristada ka nende tegevusalasid.

Kui viimastel aastatel on pangalingi tähtsus maksevahendina avatud panganduse kõrval pidevalt vähenenud, siis juulis toimus märgatav muutus. Hüppeliselt kasvasid pangalingiga tehtud maksed kaupmeestele, kes müüvad kaupu interneti või posti teel. See viitab sellele, et osa internetiostudest, ehkki mitte kuigi suur, on liikunud Eesti jaekaubandusse (vt joonis 3).

Sama muutust kinnitavad ka paki- ja kullerveofirmad. Nende hinnangul on alates juulist, mil Aasiast saabuvate saadetiste arv vähenes, märgatavalt kasvanud tellimine nii Eestist kui ka mujalt Euroopa Liidust. Eriti puudutab see alla 20-euroseid pakke ehk selliseid väikese väärtusega pakke, mida varem telliti Aasia internetikaubamajadest.

Veel on vara anda hinnanguid novembris pakkidele kehtima hakanud kaheeurose lisamaksu mõjule, ent viimase nelja kuu areng annab alust arvata, et selle aasta musta reede ja jõulukinkide osturaha jõuab varasemast suuremas osas kohalike kaupmeesteni ning välismaalt tellimine liigub samuti Eestile lähemale, eelkõige teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

Kommentaar ilmus algselt Eesti Panga blogis.