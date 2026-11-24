Endine kaitseministeeriumi kantsler ja endine Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk (Parempoolsed) leidis Venemaa poolt Eestile tehtud ähvardusi kommenteerides, et vägivallatseja mängib ohvrit, mille taga on Venemaa suutmatus rindel Ukrainat murda.

Venemaa välisministeerium kutsus esmaspäeval välja Eesti ajutise asjuri Marek Ühtegi ja teatas, et Eesti võimaldab "vaikides" Ukrainal kasutada oma õhuruumi Venemaa sihtmärkide ründamiseks ning et tegemist on provokatiivse sammuga, mis võib viia avaliku sõjani Venemaaga.

Kuusk märkis, et rahvusvahelist õigust rikub Venemaa, kes ründab sõjaliselt oma naabreid. Ta seletas venelaste viha eestlaste vastu sellega, et Venemaa pole suutnud rindel Ukrainat murda.

"Hoopis Ukraina üksused sisenesid neil päevil taas Venemaale Kurski oblastisse ja võtsid enda kontrolli alla küla või paar. Mediazona avaldas sõjas tapetud vene sõdurite arvu, kokku 720 000. Liidame siia raskelt haavatud ning siis on kokku neutraliseeritud 1,6 miljonit agressorit. Vene õhutõrje ei saa Ukraina droone kätte, aga ülemusele ei saa ju öelda, et ise ollakse saamatud ja ukrainlased on lihtsalt nii head ja nutikad ja oma tööstuse sõja viiendal aastal täiega käima saanud. Järelikult on vaja ajada jama sellest, kuidas naaberriigid annavad ukrainlastele kasutada oma õhuruumi ja merd. Ei anna."

Kuuse sõnul imetleb tema hoopis ukrainlaste innovaatilisust, eesmärgile suunatust ja haaret.

"Must meri on praktiliselt puhtaks tehtud ja sissepääs Aasovi merre suletud. Kertši sild on puruks, sest Vene raketi- ja õhutõrje ei saanud hakkama. Vahemere sadamas uputati nädalavahetusel Vene moodne korvett ja sõjaväe varustuslaev. Sest ukrainlased olid suutnud oma meredroonid Benghazi juurde tabamisulatusse viia. Läänemerel viimastel nädalatel sama skoor, ainult et õhust. Venemaa territooriumil käib jaht rafineerimistehastele, lennuväljadele, raketi laskeseadeldistele ja sõjakurjategijatele. Ukrainlased on head jahimehed."

Herem: Venemaalt on Eestisse tulnud rohkem Ukraina droone

Kaitseminister Martin Herem tõi välja, et tegelikult on Venemaalt Eesti õhuruumi sisenenud palju rohkem Ukraina droone.

"Selle hetkeni on nad kindlasti kauem Venemaa õhuruumis lennanud, kui meilt sinna on läinud droonid meie õhuruumis. Päris kindlasti võimaldab Venemaa oma õhuruumis Ukraina droonidel rohkem lennata, kui need meil lennanud on."

Ta lisas, et nüüd, kus Eesti on isegi Venemaa suunas lennanud drooni hävitanud oma õhuruumis ja mitmeid kordi olnud valmis piiriäärsetel aladel korraks meile põikavaid Ukraina droone hävitama, enne kui nad Venemaad ründavad ning osalenud ka nende põleva laeva päästmisel, saame süüdistused, et käitume agressiivselt.

"No mida küll me peaksime tegema? Saatma oma õhutõrje üksused Venemaale appi? Või peaksime protesteerima, et Venemaa võimaldab Ukraina droonide lende, sh meie õhuruumi?" küsis kaitseminister Herem irooniliselt.