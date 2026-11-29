Pirita kloostris süüdati ootuseküünal ehk neljast küünlast esimene.

Ootusaeg ehk advent koosneb neljast pühapäevast enne esimest jõulupüha. Kloostris on ootusaeg vaikne ja rahu otsiv.

"See on selline vaimse rikkuse ja andide aeg nagu Vello Salo ikka alati meile meelde tuletas. Teatud asjadest loobumine. Ja just vaadata enda ümber, et kui on inimesi, kes on puuduses – aidake neid," rääkis Pirita kloostri esindaja Ott Rätsep.

Raekoja platsi täis rahvast kogunes õhtupoolikul advendiküünla süütamisele. Küünla panid põlema linnapea Peeter Raudsepp ja Tallinna praost Jaak Aus.

"Minu soov on, et inimesed avaksid oma südame uksed just nimelt selleks kõigeks heaks, mida Jumal meile on andnud Kristuse tulekuga siia maailma," lausus EELK Tallinna praost Jaak Aus.

"Jõulude ootus ei ole minu jaoks ajas muutunud. Olin ma laps või olen ma nüüd vanaisa, siis on ta ikka sama," sõnas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.

Pealinlased rääkisid, et jõulutunne tuli sellel aastal varem kui tavaliselt ning advendiaega oodati juba novembri algusest peale.

"Seda adventi me oleme ikka oodanud ja kaunistanud juba majagi ära natukene. See on meie jaoks väga ilus aeg," ütles Urmas.

Jaanika ja Robert panid koju juba jõulukuuse püsti.

Tuled süttisid ka teiste Eesti linnade jõulupuudel.

Pärnu Iseseisvuse väljak Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR

Tartus avati Raekoja platsil tulesäras kuuse ümber jõulumaa ja nüüd on ka uisuväljak lustimiseks valmis.

Pärnu Iseseisvuse väljakul tervitati advendiaja algust linnarahva rongkäiguga ja soovijad said läita oma advendiküünla.

Ka Kuressaare keskväljakul jagati kuusetulede süütamise järel pühitsetud jõulutuld koju kaasa. Jõuluvanagi oli kohal. Kommi ja kingitusi veel ei jagatud, see-eest jagus rohkelt kallistusi ja sai ka jõuluvanale patsi lüüa.