Suured erakliinikud ihkavad samuti perearsti tööd tegema hakata ning on enne märtsis toimuvaid riigikogu valimisi asunud seda ideed poliitikutele maha müüma. "AK. Nädal" uuris, mis oleks selle mõju patsiendile.

Eestis pole juba praegu pea 100 000 inimesel oma perearsti ja selliseid kabinette, kuhu uut arsti tööle ei leita, tuleb iga aastaga juurde.

Kui ilusalongi või toidupoe omanik võib olla ükskõik kes, siis perearsti praksise omanikud tohivad olla vaid perearstid ise või siis kohalikud omavalitsused. Juba aastaid on püütud seda omandipiirangut ära kaotada ja sel sügisel riigikogu valimiste eelõhtul käisid erakliinikud taas parteidele seda ideed maha müümas.

"Selline omandipiirang, mis määrab ära, et kui sa soovid olla perearst ja võtta perearsti nimistu, siis sa pead võtma kogu sellise administratiivse ja ettevõtja koormuse, näiteks tegelema ka küberjulgeolekuga," sõnas Meliva juht Marja-Liisa Alop.

Tegelikult võivad perearstid teha palgatööd, aga Alopi sõnul tekib siis küsimus, miks omandipiirangut üldse vajalikuks peetakse. Samas pärsib see arstide leidmist väiksemasse kohta, nagu näiteks Kilingi-Nõmme, mis just hiljuti perearstita jäi.

"See Kilingi-Nõmme on väga hea näide selles osas, et võib olla on asjalikke kohalikke inimesi, kes ütleksid, et ma teen selle perearsti ettevõtte ja leian võimaluse, kuidas see perearst siia kutsuda. Ning et mina hoolitsen selle eest, et siin on ruumid, ma värban talle selle õe või kaks," rääkis Alop.

Laagri perearstikeskuses on kuus nimistut ja töötab üheksa arsti. Keskuse ainuomanik Triinu-Mari Ots on omandipiirangute kaotamise vastu. "Mina küll ei näe, et see lahendaks meie probleemi, mis probleemi see lahendab? See toob juurde uusi omanikke, aga mitte uusi perearste," sõnas ta.

Kui eriarstiabis sõltub tasu suurus tehtud töö hulgast, siis perearstide põhisissetulek tuleb pearahast, mis on sendi pealt paika pandud. Just kindel sissetulek võib Otsa arvates olla põhjus, miks erakliinikud nii väga praksiseid enda omandisse soovivad.

"Väga hea ja lihtne on iga kuu oma eelarvet planeerida, kui on teada, mis on see igakuine sissetulek. See on üks argument. Pluss siis see, kui on ikkagi monopoli suunas kalduv süsteem, siis on maru lihtne dikteerida tingimusi, mida saada selle raha eest," sõnas Ots.

Esmatasandi tervisekeskuste liidu tegevjuhi Mart Jesse sõnul on omandipiirang kehtestatud arsti sõltumatuse kaitseks, et tast ei saaks n-ö sisseviskajat sama omaniku erakliinikusse või ta ei hakkaks määrama sama omaniku apteegiketis müügil olevaid ravimeid.

"See ongi nende regulatsiooni põhituum – lahutada ära perearstiabi eriarstiabist. Nii kui lasta need koondada need ühe katuse alla, tekib koheselt huvide konflikt," rääkis Jesse.

Küsimusele, kas erafirmale on kasulik, kui inimesed aina rohkem eriarsti juurde tulevad, vastas Alop: "Mulle tundub, et nii küüniliselt ei saa pikaajaliselt äri teha. Hambaravis ma olen seda sama etteheidet kuulnud, kas meie huvides on, et patsiendid on katkisemate hammastega. Ei ole."

"Ma loodan, et meie inimesed on terved ja meie äritegevus peab kohanema sellega ja peabki mõtlema, kuidas pakkuda rohkem preventatiivseid ja ennetusega seotud pakette," lisas ta.

Jesse sõnul ostavad pärast omandipiirangu kaotamist Tallinnas registreeritud paar suuremat tervishoiukontserni kokku praktiliselt kõik praksised ning hakkavad tervisekassale tingimusi dikteerima. Suure tõenäosusega perearstide põud süveneb veelgi.

"Sügavalt küsitav on ka see, kas perearstid, kes praegu on harjunud töötama väiksemates ja sõltumatutes tiimides, tahavad olla suure masinavärgi üheks mutriks. Ja see ilmselgelt võib mõjutada tulevaste noorte karjäärivalikuid. Ma sugugi ei arva, et selline omandivormi muutus ja peremeditsiini tsentraliseerimine tooks kaasa noorte kire kasvu peremeditsiini suhtes," rääkis Jesse.

Esmatasandil vaadatakse murelikult nimistute koondumist Confido kaubamärgi alla. 14 nimistut Karksi-Nuiast kuni Mustamäeni kuuluvad osaühingule Ennetuskliinik, mille omanikuks on perearst, kes ise on aastaid olnud Confidoga seotud.

"Selle 14 nimistu eripära on see, et seal on tööl neli perearsti, siis on seal töötavad üldarstid. Kui me vaatame selle asutuse majandustulemusi, siis see on kõike muud kui jätkusuutlik ettevõtmine. Ettevõte on sisuliselt pankrotiseisus ja nagu võib näha tervisekeskuse kõrval tegutsev suur eriarsti kontsern imeb sealt frantsiisi tasudena välja sadu ja sadu tuhandeid eurosid aastas," sõnas Jesse.

Tervisekassa juhi Siiri Lahe sõnul nemad frantsiisiga seonduvat ei kontrolli, see on konkurentsiameti töö. Tervisekassa jälgib kvaliteedinõuetest kinnipidamist. Ühes on tervisekassa seisukoht kindel – nimistupõhine perearstiabi peab säilima, sest see on kõige tõhusam lahendus.

"See, mida me tervisekassas ei toeta, on omandipiirangu kiirustades muutmine, sest meie arvates omandipiirangu muutus ei lahenda päris probleemi, milleks on perearstide puudus," rõhutas Lahe.

Lahe sõnul on järgmisel aastal koos sotsiaalministeeriumiga kavas teha sõltumatu analüüs omandipiirangu kaotamise kohta. Iga muudatuse puhul tuleb hinnata, kas see parandab arstiabi kättesaadavust, tagab arsti sõltumatuse ning selle, et avaliku raha kasutamisel lähtutakse inimese tervisevajadustest.

"Keskne küsimus on, kas on vahet, kas ettevõtte omanik on perearst või ettevõtte omanik on investor, kelle jaoks tegemist on tavapärase kasumipõhise ettevõtmisega, kus on oluline tootlus ja mastaap," märkis Tallinna tehnikaülikooli valitsemise instituudi teadmussiirde juht Külli Taro.

Taro sõnul on tervishoius kui avalikus teenuses olukord, kus ühelt poolt patsient ei suuda täpselt hinnata teenuse kvaliteeti ja ka riik rahastajana ei suuda alati arstiabi kvaliteeti kontrollida ja nii tuleb lootma jääda arstide kutse-eetikale.

"Kui me nüüd räägime ketistumisest ja erainvestoritest selles mõttes, et perearstikeskus muutub tavaliseks äriks, nagu toidupoodide kett või mis iganes muu kett, siis seal tekibki see oht, et kvaliteedi tagamine saab olema üha keerulisem," rõhutas Taro.

Meliva juhi Marja-Liisa Alopi sõnul ei saa tervishoius kvaliteeti tagada läbi omandisuhte, need reeglid tuleb riiklikult paika panna.

"Kõik senised uuringud, mis on terviseteenuste omandipiirangute leevendamise või ärakaotamise kohta tehtud on toonud välja need riskid, peamiseks saab tootlus, kulude vähendamine arstikeskuse sees, mitte riigile," sõnas Taro.

"Riigil kulud kasvavad ja kvaliteeti on keeruline kontrollida. Kuna need keskused on nii suured, kogu turg on üksikute pakkujate käes, siis riigi võimalus neid lepinguid läbi rääkida on väga piiratud," lisas ta.