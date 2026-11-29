Jõulupuu traditsiooni tõid Eestisse baltisaksa mõisnikud üle-eelmisel sajandil. Igas kodus on omad kombed, millal ja milline puu koju tuuakse.

Koduses Eestis tuleb jõulukuuse kasvatajaid tikutulega taga otsida.

Einart Kask on Viljandimaal hobi korras jõulukuuski kasvatanud üle 10 aasta. Praegu on tema istanduses umbes 3000 eri kõrguses kuusepuud.

"Iga aasta alates kolmandast aastast tuleb hakata neid pügama aastas korra. Ja tänu sellele, et neid lõigata lähevad nad ikkagi tihedamaks," rääkis Kask.

Kask ütles, et varem viis ta kuused inimestele koju kätte, kuid nüüd käiakse peredega istanduses kuuske valimas. Enamasti eelistab eestlane 1,5 kuni kahe meetrist kuuske. Üks kuusk maksab 10 eurot.

Selleks, et kuusest saaks ilus kahemeetrine jõulupuu, peab ta 10 aastat kasvama.

Mitukümmend aastat kuuski müünud Arne Meier toob jõulupuud istandusest Jõgevamaalt. Müük algab esimese advendi paiku, kuid kõige rohkem ostetakse siiski jõululaupäeva eelsel nädalal.

"Inimeste maitsed on väga erinevad. Mõni tahab hästi tihedat, mõni tahab hõredamat, kitsamat, laiemat. Täpselt nii palju, kui kodus kellelgi ruumi on," märkis Meier.

Ehituspoodidest hakatakse jõulupuid küsima juba novembri alguses, umbes sel ajal jõuavad esimesed puud ka müüki. Selleks, et need säiliksid, hoitakse puid poe hoovi peal jahedas.

"Hästi palju on kunstkuuski, mis on hästi loomupärased ja inimesed väga armastavad neid, sest neid saab korduvkasutada. Hästi armastatud on Taanist tulnud nulud, mis on hästi ilusad lopsakad," rääkis K-rauta osakonnajuht Kiara Krista Ollo.

Letilt ei puudu ka traditsiooniline kuusk, mis tuuakse samuti Taanist. Jõulupuid tuuakse veel Saksamaalt ja Poolast.

Üha rohkem viiakse jõulupuuks koju nulg, mis püsib kauem ilus ja ei kipu nii kiiresti pudenema kui kuusepuu. Selleks, et jõulupuu kodus pikalt kaunis püsiks, tuleb puul enne kuusejalga panemist seib jala otsast maha saagida, et vaigukork eemaldada ja puu vee kätte saaks.

Kuuse võib osta poest või siis kuusemüüja käest, aga miks mitte tuua tänavu kuusk metsast. Kui endal metsa ei ole, siis riigimetsast ikka saab.

RMK-äpist "Loodusega koos" saab vaadata riigimetsakaarti, kus on looduskaitsealad, kus era- ja riigimetsad. Metsad ja looduskaitsealad on tähistatud eri värvidega. Äpis on olemas ka juhendid, kust ja kuidas kuuske osta. Kohe kindlasti ei tohi jõulupuud noorendikesse otsima minna.

"Me oleme need puud istutanud siia selleks, et sellest saaks tulevikus puitu, et need saaks suureks kasvada, ja teinud selleks kulutusi. Jõulupuu tuleks ikkagi otsida endale vana metsa alt, elektriliini servast või siis kraavi või teeservast, kus ta hilisemate taristuhooldustööde käigus niikuinii jääb ette," ütles RMK edela piirkonna juht Priit Kõresaar.

RMK Kabli külastuskeskuse teabejuht Küllike Sisask märkis, et kuusepuu otsimine on suur emotsionaalne tegevus, mida saab koos perega teha. "Teed teega termose kaasa, pakid pere auto peale ja metsa. Jõuluootus algabki metsast!" sõnas ta.