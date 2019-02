Teisipäeval allkirjastas ettevõte hoonestusõiguse lepingu maa-ametiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päikesejaama võimsuseks on plaanitud 50-60 megavatti ning see läheb maksma 40-50 miljonit eurot.

Päikesepark alustab tööd järgmise aasta alguses.

Estiko Energiale kuulub praegu 11 päikesejaama, mille koguvõimsus on 2,2 megavatti. Päikesepaneelide paigaldamine algab suvel.

"Üks oluline koht on, kus me peame väga rangelt jälgima keskkonnanõudeid, puudutab väga haruldasi taimi. Seal me saame vastavalt keskkonnaameti juhenditele hakata tegutsema alles siis, kui öeldakse, et on õige aeg. Aga enne, kui me üldse midagi ehitama saame hakata, on meil tohutu töö selle territooriumi korrastamisel. Teatavasti tegemist on vaja sõjaväelennuväljaga, kus on väga huvitavaid objekte, mis on osaliselt lagunenud, mõni on veel püsti ja tõenäoliselt on ka maa sees mingisuguseid asju. Kõikide nende aspektidega me peame tegelema," rääkis Estiko Energia juhatuse liige Ain Tammvere.