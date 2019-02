"Etendusasutused töötavad hooajapõhiselt, mis toob endaga kaasa selle, et artistide vahetused leiavad enamasti aset suvel, uued artistid saabuvad tavaliselt augustis. Viimastel aastatel on see tähendanud, et artistidel pole võimalik tööle asudes taotleda pikaajalist elamisluba, kuna sisserände piirarv on selleks ajaks ammu täitunud. Käesoleval aastal oleme sattunud olukorda, kus meie balletiartistid jäid välja ka 2019. aasta elamisloa saajate hulgast, kuigi nende taotluse esitamine oli registreeritud 2019. aasta jaanuarikuu keskpaigaks," kirjutas Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson siseministeeriumile saadetud pöördumises.

Teatrijuhi sõnul on välisartistide ebakindel staatus põhjustanud viimastel aastatel teatrile palju muret ja loonud ebastabiilse olukorra teatri mängukava elluviimisel.

"Teatri loomingulistes meeskondades pole artistide vahetamine lihtne. Teatrite repertuaar on suur, selle omandamine nõuab palju aega ja vaeva. Ja kui selgub, et artistid peavad keset hooaega seoses elamis- ja tööloa puudumisega riigist lahkuma, on teater väga keerulises olukorras ja repertuaar suures ohus."

Vanemuise teatri balletitrupp koosneb valdavalt välismaalastest. Petersoni sõnul on nii tantsu- kui ka muusikamaailmas tavapärane praktika, et artistid liiguvad rahvusvahelisel maastikul erinevate etendusasutuste vahel.

"Oleme täna olukorras, kus kahel Vanemuise teatri balletiartistil lõppeb maikuu alguses nii Eestis viibimise alus kui ka õigus töötamiseks. Nende kahe balletiartisti võimalus sügisest balletitrupiga taasühineda on lahkuda Eestist 90 päevaks (mai alguses). Samal ajal kestvad teatris kuni juunikuu keskpaigani proovid uuslavastusega, mis esietendub sügisel. Selline lahkumine aga paneb nii artistid kui ka teatri olukorda, kus proovides osalemine pole võimalik ja sellest tulenevalt ei saa nimetatud artistid osaleda ka kõne all olevas balletilavastuses."

Pikemas perspektiivis palub Peterson siseministeeriumil leida lahendus etendusasutustele ja kontsertorganisatsioonidele, mis võtaks arvesse nende töö eripärasid (aeg ja iseloom) ning võimaldaks värvata välismaiseid artiste sisserände piirarvu väliselt.