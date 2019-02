Tamsar rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et osalt ta toetab loometöötajatele erandi seadmist, teisalt aga mitte.

"Ma toetan seda sellepärast, et see on üsna totter olukord, kus selliseid spetsialiste ei saa Eestisse palgata. Selles mõttes ma tahaksin, et etendusasutused saaksid oma probleemi lahendatud," ütles ta.

"Teisest küljest ma ei toeta seda, sest just samasuguste spetsialistide kohta on kuulnud tööandjad aastaid, et sellist odavtööjõudu me siia Eestisse ei vaja - täpselt selles samas väljenduses. Nii et, tõepoolest, probleem on hästi suur meil tööjõuga ja see tegelikult riivaks õiglustunnet täpselt samamoodi nagu öeldakse, et kultuuritöötajad saaksid, minu poolest, ravijärjekorras ettepoole," lisas ta ja kinnitas, et tööjõuprobleem pole ainult kultuurivaldkonnas.

Ainsana pole tööjõupuudust tema sõnul valitsussektoris.

"Eks kõige suurem puudujääk on nendes valdkondades, kus ongi kõige rohkem ka töötajaid. Need on töötlev tööstus, ehitus, teenindussektor. Seda küsimust on mu käest hästi palju küsitud ja tegelikult ma saan sellele vastata, et ma näen ühte sektorit, kus ei ole töötajate puudujääki ja see on valitsussektor," ütles Tamsar.

Aasta tagasi ütles Tamsar, et tööjõuturu kriis jõuab ka tervishoidu sotsiaalhoolekandesse, haridusse. Nüüd on tema hinnangul see kriis ka käes.

"Me loeme artikleid, kuidas politseis on tööjõukriis, me teame väga hästi, et tervishoius, sotsiaalhoolekandes see kriis on juba käes. Ja neid kriise tahetakse käsitleda justkui eraldiseisvatena, justkui see oleks näiteks politsei küsimus. Tegelikult on see kogu meie tööjõuturu problemaatika," rääkis ta.

Sisserände piirarvu poliitikat nimetas ta naljanumbriks.

"Selle kvoodi teemal, millest juttu on - see on üks paras naljanumber. Selle kvoodiga reguleeritakse umbes 1300 välismaalase töötamist Eestis. Eestis töötab kolmandatest riikidest suurusjärgus 30 000 inimest, kes kõik on mingisuguste eranditega siia tulnud, kes on IT-erandid, kes on start-up erandid, kes on lühiajalise töötamise erandid, kes on mingid muud erandid. Ja siis on poliitikud, kes klopivad pintsakult tolmu ja väidavad, et nad kaitsevad Eesti rahvast sellega, kui nad seda 1300 hoiavad," rääkis Tamsar.

Tema sõnul tuleks kogu töörände poliitika üle vaadata. "Aga kõige kiiremad küsimused on need, et ma arvan tööränne - see, mis on tähtajaline tööränne - tuleks kiiremas korras liberaliseerida. Need inimesed, kes tahaksid siia pikalt tulla elama või, tõepoolest, odavtööjõud, on seltskond, kellega peab olema väga ettevaatlik ja konservatiivne," ütles Tamsar.