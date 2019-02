"Mitte keegi pole seadnud kahtluse alla regionaalsete kolledžite, sealhulgas Narva kolledži olulisust regiooni arengus. Küll aga eeldatakse, et teeme seda lõpmatuseni ainult entusiasmist. Praegu ei ole mingit kriisi," ütles Kiisla ERR-ile.

Tema sõnul on lihtsalt valjuhäälselt välja öeldud, et saatkonna rolli täitmise eest võiks Eesti riik ka maksta.

"Me ei küsi ju raha millegi sellise jaoks, mida alles plaanime tegema hakata. Meil on ette näidata senised tegevused ja tulemused. Me küsime raha selleks, et saaksime regiooni teenimise rolli täita veelgi paremini ja sellele rohkem pühendudes - ilma, et peaks kartma, et kannatab põhitöö. Saan väita, et põhitööga pole samuti kriisi - näiteks eelmise õppeaasta lõpetajate arv oli üle aastate suurim. See on üks lihtne mõõdetav tulemus," rääkis Kiisla.

Ta lisas, et regionaalsed ülikoolid või kolledžid luuakse kogu maailmas kahel võimalikul põhjusel ja see on Narva kolledži kontekstis ülioluline.

"Regionaalselt kõrghariduselt oodatakse regiooni arengule kaasaaitamist. Kas siis kohalike probleemide leevendamise või kohalike ressursside maksimaalse rakendamise kaudu. Narva kolledži pikaaegsed töötajad teavad seda peast ja on selle omaks võtnud. Me teame oma missiooni. Ühiskonnateenimine on sisse kirjutatud kõigesse, mida teeme," lausus Kiisla.

Seda kõike saab tema sõnul teha läbi õppekavaarenduse, vabaaja tegevuste, täiendkoolituste ja projektide. Ta lisas, et kolledži töötajad on harjunud ise kirjutama projektitaotlusi kui näevad võimalusi selle missiooni edukamaks elluviimiseks.

"Aastate jooksul oleme kujunenud oma valdkondade päris edukateks projektivõluriteks. Me teame, et ainult õpperahast kõiki kasulikke tegevusi ära ei tee. Samuti peame loomulikuks osalemist igasugustes aruteludes regiooni või linna arengu teemadel. Ja niimoodi aastaid. Ja ikka innukalt. Ja ikka põhitöö kõrvalt," rääkis Kiisla.

Ajaleht Põhjarannik kirjutas, et Tartu ülikooli rektoraadi iganädalane koosolek toimus sel teisipäeval Narva kolledžis, et juhtida tähelepanu kolledžite olulisusele Eesti regionaalarengus, mida tuleks arvestada ka ülikooli rahastamisel.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser ütles Põhjarannikule, et uus rektoraat soovib tutvuda lähemalt kõikide allasutuste, sealhulgas kolledžitega, kuivõrd ülikool on väga suur asutus. Narva kolledž oli esimene valik, sest selle olukord on teistest keerukam.

"Narva kolledžis on lisaks finantsprobleemidele mureks ka see, et juhtimine võiks olla konkreetsem ja kohalolevam," sõnas Asser.

Kolledži direktoriks valitud Kristina Kallas on praegu palgata puhkusel, et kandideerida erakonna Eesti 200 esimehena riigikokku . "See mõjutab ka Narva kolledži hetkeolukorda," lausus Asser.

Mitte ainult Narva, vaid ka teiste kolledžite rahastamise küsimuse tõstatas rektor jõuliselt mullu detsembris haridus- ja teadusminister Mailis Repsile saadetud kirjas. Seal ta ütles, et kuna regionaalsetel kolledžitel on lisaks hariduse andmisele palju kõrvalrolle, ei jaksa ülikool neid ise kinni maksta, kirjutas Põhjarannik.