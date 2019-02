"Suurepärane kohtumine president Kaljulaidiga, Eesti dünaamilise liidriga. Tema juhtimise all on Eesti teinud tehnoloogiaharidusest riikliku prioriteedi ning on tuntud oma tipptasemel e-valitsuse süsteemi poolest. Köitev diskussioon!" kirjutas Ivanka Trump Twitteris jagatud foto kommentaariks.

Great meeting with President Kaljulaid, the dynamic leader of Estonia. Under her leadership, Estonia is making tech education a national priority, and is renowned for its cutting-edge e-government systems. Fascinating discussion! #MSC2019 pic.twitter.com/rcKCe7Aba8 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 15, 2019

Presidendi kantselei teatel räägiti peamiselt Eesti e-riigi kogemustest ja võimalustest digiarengut naiste ja tüdrukute võimestamisel ära kasutada.

"Tehnoloogia areng, algoritmid ja tehisintellekt muudavad meie ühiskondi tohutu kiirusega ja seda kiiremini peame reageerima, et selles uues maailmas ei oleks mahajääjaid," rääkis president Kaljulaid kohtumisel ja tõi näiteks Eestis tüdrukutele suunatud IT-ala tutvustavad üritused ja robootikaklassid. Samuti tutvustas president Kaljulaid Eesti e-riigi arenguga seonduvat.

"Programmid nagu Digigirls ja HK Unicorn Squad toetavad ja arendavad Eestis tüdrukute tehnoloogiahuvi juba varakult, et programmeerimine oleks nende jaoks sama loomulik valikuvõimalus kui näiteks jalgrattaga sõitma õppimine. Samuti on suur osa Eesti arenguabist Aafrikast Okeaaniani seotud digiühiskonna arenguga," selgitas riigipea.

Kohtumisel räägiti ka Ivanka Trumpi võrdõiguslikkuse initsiatiivist Women in Global Development and Prosperity (WGDP) ning president Kaljulaidi tegevusest naiste, laste ja noorukite tervise ning heaoluga tegeleva liikumise Every Woman, Every Child eestkõnelejana. Arutati ka võimalusi, kuidas mõlema riigi parimaid praktikaid globaalselt võimendada. Samuti räägiti kohtumisel lühidalt ka Euroopa ja USA julgeolekuga seotud küsimustest.

Riigipea on tänasest pühapäevani Münchenis toimuval iga-aastasel välis- ja julgeolekupoliitika konverentsil, kus esineb Ukraina tulevikku puudutaval arutelul ja räägib noortefoorumil tehnoloogiadiplomaatiast.

Täna õhtupoolikul osaleb president Kaljulaid koos NATO asepeasekretäri Rose Gottemoelleri ja Portugali kaitseministri João Gomes Cravinhoga avalikul arutelul NATO@70, kus vaadatakse tagasi alliansi 70-aastasele tegevusele ning räägitakse, kuidas ollakse kohanenud muutunud julgeolekuolukorraga.