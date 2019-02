Müncheni julgeolekukonverentsil Lavroviga kohtunud Stoltenberg rõhutas taas, et allianss ei aktsepteeri Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ning kutsus Venemaad üles lõpetama olukorra destabiliseerimist Ida-Ukrainas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks tõstatas Stoltenberg Lavroviga kohtumisel INF-leppe teema.

"On tähtis kohtuda Venemaaga ja rääkida ka keerulistest küsimustest nagu keskmaa tuumarelvastuse lepingu INF rikkumine. Dialoog on tähtis alati, kuid eriti just siis, kui pinged on üleval nagu praegu. Ma eeldan, et INF saab olema peamiseks küsimuseks, mille me kohtumisel tõstatame, sest kõik NATO liikmed on äärmiselt mures INF-i Venemaa-poolse jätkuva rikkumise pärast ning uute rakettide paigutamise pärast Euroopasse, tuumavõimekusega rakettide paigutamise pärast, mida on raske avastada ja mille võimaliku kasutamise ettehoiatamise aeg on lühem," rääkis Stoltenberg kohtumise eel.

Münchenis julgeolekukonverentsil kaardistatakse tulisemaid poliitilisi probleeme maailmas ning selle kõrvalt peetakse olulisi kohtumisi. Nii näiteks pidasid kõnelusi Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja Saksamaa välisminister Heiko Maas. Münchenisse saabusid ka USA presidendi Donald Trumpi nõunikust tütar Ivanka Trump ning Ukraina president Petro Porošenko.