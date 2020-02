President Kaljulaid kohtub Washingtonis Trumpi administratsiooni liikmetega

President Kaljulaidi kohtumised Washingtonis keskenduvad suvel Eestis toimuva Kolme Mere tippkohtumise ettevalmistustele ning New Yorgis on fookuses ÜRO Julgeolekunõukoguga seotud teemad, ütles presidendi pressiesindaja reedel ERR-ile.

Eesti riigipea on 2. – 4. märtsini Washingtonis, kus ta kõneleb Ameerika-Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) kongressil digi- ja küberteemadel, kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi juhi Kristalina Georgievaga ning president Trumpi administratsiooni esindajatega – vanemnõunik Jared Kushneri, president Trumpi riikliku julgeolekunõuniku Robert O'Brieni ja nõuniku Ivanka Trumpi, justiitsminister William Barri ja rahandusminister Dan Brouilette'iga.

Samuti on Eesti presidendil kohtumised Development Finance Corporation juhi Adam Boehleri ning USA Esindajatekoja liikmetega. Kaljulaid osaleb ka mõttekodade Atlantic Council ja Heritage Foundation korraldatavatel Kolme Mere tippkohtumise-teemalistel ümarlaudadel.

Sel suvel esmakordselt Eestis toimuv Kolme Mere tippkohtumine toob siia riigipead, äriliidrid ning tippametnikud nii Euroopast kui ka Ameerikast. Kolme Mere algatuse eesmärk on edendada koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digitaalsektorite taristute arendamiseks, teatas presidendi pressiesindaja.

Kui seni on Kolme Mere algatuse põhitähelepanu saanud taristu- ja energiaküsimused, siis Tallinnas keskendutakse eraldi digitaliseerimisele ja targale ühenduvusele. Kolme Mere algatusega on tänaseks liitunud 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.

"Tallinna tippkohtumise ja ärifoorumi eel on hea võimalus tutvustada nii president Trumpi administratsioonile kui ka potentsiaalsetele regiooni investeerijatele, milline on meie nägemus suvisest sündmusest, aga see on ka hea võimalus tutvustada potentsiaalsetele investoritele Eesti digilugu ja mida meie tänane keskkond võimaldab," selgitas presidendi välisnõunik Lauri Kuusing pressiesindaja vahendusel.

Washingtonile järgneval töövisiidil New Yorgis osaleb riigipea naiste ja laste tervise eest seisva liikumise Every Woman Every Child juhtkomitee kohtumisel, president Kaljulaid on 2018. aastast liikumise kaasjuht.

Lisaks on tal planeeritud kokkusaamine ÜRO asepeasekretäri Amina Mohammediga ning Kolme Mere-teemaline ümarlaud kohalike ettevõtjatega.

Riigipea saabub tagasi Eestisse laupäeval.