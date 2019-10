Kaljulaid sai kolme tunni jooksul Merkelile digiteemasid tutvustada

"Kohtumise initsiaator oli kantsler Merkel, kes umbes aasta tagasi küsis, kas leiaksime mingi rahuliku aja, et tõesti südamest südamesse rääkida, kuidas Eesti on neid digilahendusi teinud, kuidas see meie ühiskonda on muutnud. See üritus siis lõpuks eile õhtul toimuski," rääkis Kaljulaid ERR-ile. "Nii, et meil oli tõesti kolm tundi aega rahulikult arutada kõiki neid teemasid, Eesti viimase 20 aasta arenguid," lisas president intervjuus Mall Mälbergile.

"Me arutasime ka neid muresid, mis on sakslastel võib-olla natuke erinevalt eestlastest seoses digilahenduste arenguga," tõdes Kaljulaid.

Lisaks oli jutuks ka Saksamaa peatne eesistumine Euroopa Liidus, kus tuleb kindlasti tegelda ka Euroopa ühise digituruga, rääkis president. Saksamaa on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 2020. aasta teises pooles. "Neid väga huvitasid küsimused, kuidas meie näeme näiteks tehisintellekti regulatsiooni. Meie näeme nii, et see ei tohiks olla turgu piirav, aga samas selgeid standardeid seadev," ütles riigipea.

"Digitaalse ühiskonna ülesehitamine algab lubavast õigusruumist ning õigusloomes tuleb kehtestada selged põhimõtted, millest digimajanduse ja e-riigi ehitamisel kinni pidada," edastas Kaljulaidi sõnu presidendi pressiteenistus.

Riigipea ütles, et tõstatas kohtumisel põgusalt ka Euroopa Liidu järgmises eelarvekavas (MFF) Eestile mõeldud põllumajandustoetuste teema, mis tema sõnul "suhteliselt nõrk pakkumine". Sama teemat mainis ta ka kohtumisel Saksamaa parlamendijuhi Wolfgang Schäublega, kes Saksa endine rahandusministrina on selle teemaga ka väga kursis.

"Ja muidugi hästi vähekene rääkisime ka Ukrainast ja Venemaast - nagu ikka, alati, kui kokku saadakse, siis käiakse ka need mured üle," lisas president.

Kaljulaidi sõnul puudutati kohtumisel Merkeliga ka kliimaneutraalsuse teemat. "Ja mul oli väga hea meel öelda, et Eesti on nüüd ka liitunud nende riikidega, kes kliimaneutraaluse poole sajandi keskpaigaks püüavad. Tal oli selle üle koguni nii hea meel, et enne kohtumist toimunud pressipunktides võttis ta selle teema ise jutuks," rääkis Eesti president.

Kaljulaid tutvustas teisipäeval toimunud ühepäevasel töövisiidil Saksa tervishoiuministeeriumi kõrgematele ametnikele Eesti e-tervishoiu lahendusi ning arutas viise, kuidas luua üle-Euroopaline avatud e-tervishoiusüsteem, mis vastaks erinevatele vajadustele ja oleks samas ühtlaselt turvaline, teatas presidendi kantselei. President kohtus ka bundestagi eesistuja Wolfgang Schäublega, kellega arutas Euroopa tulevikku — sealhulgas kaitsekoostööd, Brexitit ja Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi rahastust.