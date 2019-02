Afganistani sõja veteran: võõra käsul võõral maal sõdimine jätab mõru maigu

Tagama rääkis "Ringvaates", et Afganistani sõjas olles oli tema elu ohus iga päev. Kolm korda tulistatigi Tagama pihta, neist kahel korral sai ta ka haavata.

Veteran tõdes, et lasi ise väga palju inimesi sõjas maha. "Sulle iga päev öeldakse seda, et sina pead olema esimene, siis sa näed järgmist päeva," ütles Tagama, kelle sõnul koolitati neid enda elu eest väljas olema.

Esimest tulistamist Afganistani sõjas mäletab Tagama siiani hästi. "Esimene kord on alati selline, et see tükk aega vaevab hinges ja piinab, aga kui tulevad järgmised, siis see muutub lahingu keskel tavaliseks nähtuseks," ütles ta.

Sõjast üle saamine võtab tema sõnul aega aastaid. "Arvan, et see on pärast seda mitmete aastate lugu, enne kui hakkad sellest üle saama. Ui oli erk. Mäletan seda, kui Tartu poolt tulid tankid Tallinnasse, siis mina kuulsin maa müdina järgi juba kaugelt ära, et soomustransportöörid ja tankid tulevad, isa kuulis alles siis, kui olid juba maja kõrval," meenutas ta.

Sõjaskäik tekitas temas vastakaid tundeid. "Eks ta tagantjärele ikka jätab sellise mõru maigu, et miks sa pead võõra käsu eest võõral maal sõdima ja olema. Eks ta tekitab selliseid vastakaid tundeid enda sees," ütles Tagama.