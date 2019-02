Kümme aastat sõdisid Afganistani valitsust toetavad Nõukogude väed USA toetatud opositsiooniga. Hukkus enam kui 14 000 Nõukogude sõdurit. Vigastatud ja traumeeritud pidid ise vaatama, kuidas oma eluga pärast hakkama saada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seda on peetud üheks kõige mõttetumaks sõjaks.

"Ma arvan, et me pidime seda tegema. Me kaitsesime oma lõunapiiri. Sealne narkokaubandus, see on praeguseks väga palju hoogustunud. Neljakümnes armee tagas Nõukogude Liidule kümme aastat rahulikku elu," rääkis Afganistani sõja veteran Anatoli Verjanski.

Nõukogude vägede väljaviimisele järgnes Afganistanis kodusõda, mille tulemusena tõusis seitse aastat hiljem võimule Taliban. Täna oleme silmitsi taas olukorraga, kus Afganistanis on 17 aastat peetud sõda ja erinevaid rahuläbirääkimisi peetakse Talibaniga.

Pretsedenditud kõnelused toimusid hiljuti ka Moskvas, kus Taliban rääkis läbi Afganistani kõrgete poliitikutega, minnes mööda tänasest USA toetatud valitsusest Kabulis.

USA president Donald Trump on öelnud, et afgaanid on tegelenud vaid USA-lt raha välja petmisega ning väed tuleb välja tuua. Täna on Afganistanis 14 000 USA sõdurit, kuid umbes pooled neist kuuluvad paralleelsesse NATO missiooni, mis tõenäoliselt selle peale samuti riigist lahkub.