Iisraeli peaprokurör soovitas esitada Netanyahule süüdistused

Agur riigigümnaasiumitest: see on praegu siseringi asi

Mida rohkem on ühiskonnas piiranguid ja reegleid, seda soodsam pinnas on see erinevate subkultuuride tekkeks, leidis Kadri-Ann Salla oma magistritöös, milles uuris erikoolides tekkinud subkultuure.

Kui mõelda sellele, milline peaks olema meie vabaduse luuletus, siis see peaks olema midagi salajast, vaikset ja hiilivat, mida teavad vaid väljavalitud nii, et kõrvalistel isikutel poleks sellest aimugi.

Keskerakonna liige Yana Toom ja Reformierakonna liige Kristen Michal tunnistasid, et kui parteid peaksid olema sunnitud pärast valimisi koostööd tegema, siis see oleks pigem paratamatus, mitte tõmme.

Saarepuu: meie tiim on nii väike, et ma ei oskaks kellestki midagi sellist arvata

