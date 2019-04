Kui praegu on looduskaitseala ligikaudu 3000 hektarit, siis paari aasta pärast võib lisanduda veel 4000 hektarit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riikliku metsanduse arengukava järgi peaks Eestis olema rohkem salu- ja soostunud metsi.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialisti Kristel Tatsi sõnul ei muutu kohalike jaoks suurt midagi, kuna suurem osa maa-alast kuulub riigile.

"Laiemas pildis tähendab see seda, et me tagame, siis haruldastele olulistele liikidele siis nö elupaigad, elukohad, et me säilitame sellega loodusväärtusi, mis meil siin Eestis on," selgitas Tatsi.